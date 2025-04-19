Эксперты ответили, почему мужчины чаще пропадают, чем женщины

Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал, что чаще всего в России пропадают не дети, а мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Он отметил, что одна из причин такой статистики — «молодеющие инсульты» и другие проблемы со здоровьем. В то же время в лесу, согласно статистике МЧС, чаще всего теряются тоже мужчины, но уже пенсионного возраста. Почему мужчины пропадают чаще женщин и детей, «Вечерняя Москва» обсудила с психологом Андреем Зберовским.

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Безответственное отношение к своей безопасности в лесу и своему здоровью, отметил он, может быть причиной потери ориентации в пространстве у мужчин. Однако также существенное влияние оказывает и алкоголь.

«Конечно, у женщин пристрастие к спиртному тоже встречается, но не в таком масштабе, как у мужчин. Огромное количество историй пропажи мужчин в лесах и в городе, а также инфарктов и инсультов, связаны с тем, что они пьют, не зная меры, в том числе всякую ерунду», — рассказал эксперт.

Кроме того, мужчина может уйти в неизвестном направлении (в лес, в другой город, любое иное место поздним вечером) на фоне произошедшего семейного конфликта и выяснения отношений. После таких инцидентов женщины с детьми, как правило, остаются дома, а мужчины с вещами (иногда и без них) куда-то уходят.

«Мужчины часто оказываются в эмоционально нестабильном состоянии, ревнуют, психуют, и очень часто это происходит на фоне проблем в семье. Они могут быть связаны и с алкоголем, в том числе. Нетрезвое состояние, семейные конфликты — то, что добавляет деталей в эти массовые мужские уходы и трагические истории», — обратил внимание психолог.

Мужское безответственное отношение к своему здоровью в отечественных менталитете и культуре, к сожалению, часто считается элементом «мужского поведения».

«Мужчины совершенно ничего не знают о своем давлении, что у них с уровнем сахара. Была история несколько лет назад, когда у мужчины был эмоциональный срыв на фоне развода. Он уехал за город, там потерял сознание и пропал, его искали. Оказалось, что у него был сахарный диабет, а он даже об этом не знал», — поделился собеседник «ВМ».

По его словам, мужчины совершенно ничего не знают о тромбах, инфарктах, инсультах, а также о том, какие симптомы сигнализируют об ухудшении самочувствия.

«Идут куда-то рыбаки, охотники, обычные мужчины после семейных конфликтов, и с ними что-то происходит. Это действительно есть, так они и пропадают. Поэтому огромное уважение «Лизе Алерт» за то, что они есть, что они делают. Я работал с пропавшими детьми и пожилыми людьми, которых находили именно участники этой организации. Выражаю им мое огромное профессиональное чувство благодарности», — добавил Зберовский.

В практике психолога почти каждый месяц встречаются мужчины, которые пропали, загуляли и были где-то с трудом обнаружены участковыми или случайными людьми.

«Поссорились, выпили, куда-то пошли и исчезли. Постоянно имею с этим дело», — указал эксперт.

В теплое время года люди часто уходят в лес за грибами и ягодами, но не всегда могут найти дорогу обратно. В столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности дали советы, как избежать неприятностей и не потеряться.