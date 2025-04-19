Психолог объяснила, почему не нужно бояться старости

Остановить процесс увядания невозможно.

Для осознания своих достижений можно пересматривать фотографии десятилетней давности. Рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Анетта Орлова.

«Проблема не только в том, что люди пытаются преждевременно психологически постареть, но многие люди и отказываются взрослеть. Такие люди пропускают важный период и потребности, которые в этом периоде являются важными. Спустя некоторое время они понимают, что всё пошло не так.

Я понимаю, что в какой-то момент жизни мы все сталкиваемся с тем, что уже что-то прожили, чего достигли, а чего-то не достигли. И тут нужно спокойно принять тот факт, что не всё в жизни достижимо, что не весь мир крутится вокруг вас, что любой процесс — это всё равно динамика. Человек — сам по себе процесс. Чтобы в этом убедиться, нужно открыть фото десятилетней давности. Как бы мы с вами не хотели, процесс мы остановить не сможем. И если мы хотим полноценно пройти свой путь, то мы должны с любовью отнестись к старости. Не стигматизировать возраст, а с большой благодарностью согласиться на это. Потому что очень многие женщины бешено боятся возрастных изменений».