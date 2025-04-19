Психолог перечислил типы созависимых отношений

Сейчас все чаще говорят о созависимых отношениях. Однако сами партнеры не всегда это замечают. Что это такое и как понять, что у вас именно такая связь? В этом нам помогла разобраться мультимодальный психолог и специалист в области созависимых отношений Александра Атменеева.

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Какие отношения называют созависимыми

Впервые этот термин появился в медицине и психологии в конце 70-х годов, когда ученые начали исследовать причины рецидивов у людей с химической зависимостью.

«Изучение взаимоотношений между зависимым и их близкими родственниками помогло выявить этот феномен. Созависимый человек размещает смысл своего существования в другом», — рассказывает наш эксперт.

Вот какие бывают последствия такой связи:

чувство «я живу не свою жизнь»;

человек заслуживает любовь;

пытается угадать по интонации, взгляду, шагам в каком состоянии партнер;

перестраивает свой быт, увлечения, интересы в зависимости от партнера;

считает, что на нем ответственность за поступки и эмоции другого человека;

не чувствует свою усталость;

жертвует своими интересами;

не верит в способность другого человека справляться с трудными ситуациями.

Откуда берется созависимость

Конечно, из детства и семьи. Человеку трудно или и вовсе невозможно стать автономным, если в его семье:

вместе с ним на одной территории жили зависимые родственники;

кто-то из родителей имел психические диагнозы;

в семье были военные, учителя, врачи;

в воспитании использовали агрессию, запугивание, молчание и игнорирование;

если проблемы замалчивались, избегались и не было прямого диалога о том, что происходит;

было мало любви и тепла;

родители эмоционально не были включены в ребенка;

гиперопека родителей, которая не давала ребенку проявлять себя.

Признаки созависимых отношений

1. Слияние

«Замечу, что это неизбежная стадия в начале отношений, она длится примерно 3 года. Чем люди более эмоционально и психологически зрелые, тем эта стадия короче. А затем, в норме, они начинают обнаруживать отличия себя от партнера», — говорит психолог.

Отношения перестраиваются в здоровом варианте на: «Я знаю, принимаю и уважаю себя и свои потребности. Я вижу тебя, как отдельного человека, замечаю наши отличия, уважаю их. Я испытываю к тебе чувства. Я выбираю быть с тобой (или не выбираю)».

В слиянии часто личные границы размываются и даже утрачиваются, и так же могут быть избыточно жесткими со стороны одного участника таких отношений.

2. Отношения строятся по треугольнику Жертва-Спасатель-Агрессор

Для Треугольника Карпмана неважно сколько человек в нем участвует, роли могут разыгрываться и внутри одного человека, но чаще там двое. Причем эти роли могут меняться. Треугольник представляет собой очень устойчивую конструкцию. Выхода из него нет. Можно в нем только не участвовать. Какая может быть в нем позиция сторон:

Главный «плохой» или агрессор, его позиция: «Я хороший, все плохие, поэтому я на них нападаю, переделываю, исправляю». Главный «хороший» или спасатель, его позиция: «Ты мой, и я тебя спасу, не спрашивая, надо ли тебе это. Потому что только так я чувствую себя нужным и важным. Я не очень верю, что ты способен справиться сам». Главная «жертва» или просто главный, ее позиция: «Меня все спасают, но я не хочу быть спасенной». Важно помнить, что жертва на самом деле не так уж и беспомощна.

3. Контроль

Часто в созависимых отношениях можно заметить стремление контролировать жизнь другого. Обычно из-за собственной тревожности, недоверия, низкой самооценки или из-за чувства превосходства, всемогущества, грандиозности.

«Здесь партнер рассматривается, не как отдельная личность, а как тот, кто: слабый, неспособный, маленький, беспомощный, безответственный, неумелый, ущербный, глупый. Тогда контроль появляется из роли спасателя или агрессора», — объясняет психолог.

Один берет роль всезнающего родителя и всеми силами старается причинить добро другому, не задумываясь о его желаниях, самоутверждаясь и придавая смысл своему существованию.

«Отсюда патологическая гиперопека, лишающая другого инициативы, возможности развиваться, взрослеть, принимать собственные решения, нести ответственность за свою жизнь», — говорит эксперт.

4. Эмоциональные качели и отсутствие прямого диалога

В созависимых отношениях избегается прямой диалог и обсуждение чувств и ожиданий партнеров. Часто присутствует такая фантазия: «Если любит, должен догадаться». Людям трудно говорить о том, что для них важно, чего они ожидают от другого. Поэтому процветают манипуляции чувством вины, игнорирование, наказание отстранением и молчанием.

Поэтому важно наладить диалог, прояснить ожидания другого и обозначить свои. Построить границы, рассказать другому, как с вами можно, а как нельзя, что вам важно, а что не очень, что любите, а что вам не подходит. Конфликты неизбежны, потому что все разные. Но конфликтовать важно экологично, с уважением к своей позиции и позиции партнера.

Люди не способны читать мысли друг друга, поэтому важно учиться здоровой коммуникации.

5. Фантазии и магическое мышление

В созависимых отношениях тяжело, присутствует чувство неудовлетворенности и собой, и партнером. Кажется, что со второй половинкой плохо, потому что он не такой, как вы ожидаете. При этом присутствует надежда, что:

все как-то наладится само собой;

вы точно сможете переделать партнера;

вы так будете стараться для него, что он обязательно заметит это и оценит.

Вместо диалога с реальным человеком, жизнь проходит с мечтами о нем, его проекцией, созданным в голове образом. Присутствует удивительная фантазия, что, находясь в отношениях, где плохо, поступая так же, как всегда, отношения вдруг наладятся сами.

«Также очень мешает здоровым отношениям фантазийный образ идеального партнера и стремление подогнать своего под этот образ путем его переделывания. Это значит, что с реальным человеком не происходит встречи», — говорит эксперт.

6. Функциональность

В созависимых отношениях люди живут годами, исполняя различные функции и не встречаются с реальным человеком. Причем, находясь внутри такой связи, они не способны со стороны взглянуть и увидеть реальную картину, что же в действительности происходит.

«Ничего нет плохого, когда роли распределены, но люди это обсуждают, видят друг друга, между ними есть диалог, границы гибкие», — обозначает Александра.

Партнеры не соприкасаются личностями, видят друг в друге только функцию. Нет интереса друг к другу, тепла, нежности, сочувствия, бережности. Важна функция лишь в заполнении определенных потребностей.

7. Власть и зависимость

Часто созависимые отношения строятся не из уважения, признания индивидуальности, личностной ценности, а из состояния: «у кого власть, тот и прав».

«Если в партнерских отношениях один играет роль родителя, то второй в роли ребенка будет подчиняться и вести себя, как привык в детстве. Также важно для создания автономии иметь собственный доход», — рекомендует специалист.

Тогда больше шансов строить отношения не из финансовой зависимости, а из любви, уважения, ценности друг друга.