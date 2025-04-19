Назван природный антидепрессант

Прогулки на природе могут защитить человека не только от стрессов, но и гормональных сбоев. Об этом рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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Она пояснила, что, в частности, прогулки по парку или лесу понижают уровень кортизола в организме (это гормон стресса), положительно влияют на иммунную систему, этому способствуют фитонциды - природные антимикробные вещества, которые выделяют растения. Также в лесу снижается тревожность и улучшаются когнитивные функции.

Если учесть, что из-за хронического стресса нарушается баланс гормонов, а это провоцирует инсулинорезистентность, дисфункцию щитовидной железы, набор веса, то даже 20-30 минут в день на природе (парк, лес, берег реки) очень положительно скажутся на здоровье человека, поддержат гормональный баланс.

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