Нейропсихолог посоветовала лечить хандру соловьиным пением

Весной мы порой испытываем не только радость от долгожданного пробуждения природы, но и вялость, апатию, тревогу. Нервы сдают из-за того, что за зиму организм устал от недостатка витаминов и солнечного света. У кого-то даже может начаться сезонное аффективное расстройство - один из типов депрессии, развивающийся обычно в межсезонье. О том, как бороться с этими состояниями самостоятельно, не прибегая к помощи врачей и лекарственным препаратам, "РГ" рассказала нейропсихолог Ирина Гривцова.

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Специалист подтвердила, что весной, в переходный от зимы к лету период, у людей часто наблюдаются стрессовые состояния и невротические расстройства. Также могут обостряться хронические психические заболевания, среди которых одно из самых трудноизлечимых - депрессия.

При этом, по словам нейропсихолога, есть реально работающие способы стряхнуть с себя весеннюю хандру.

"Давайте представим себе нервную клетку. Это живой организм в буквальном смысле слова. Он должен в полной мере насыщаться кислородом, глюкозой и питательными веществами. А для этого надо "включать" парасимпатическую нервную систему", - советует Ирина Гривцова.

Эксперт напомнила, что вегетативная нервная система человека состоит из симпатической и парасимпатической нервных систем.

Первая, если говорить простым языком, отвечает за наши "активности": она включается во время интенсивной работы или стресса. У россиян, живущих в мегаполисах, чаще всего нагружена именно симпатика. Однако она должна находиться в балансе с парасимпатикой, которая, наоборот, направлена на накопление энергии, например, на восстановление сил.

"Чтобы нагрузить парасимпатическую нервную систему, вы должны вовремя переключаться с работы на отдых. И задействовать не интеллектуальные ресурсы левого полушария головного мозга, а сенсорику - то есть воспринимать: смотреть, слушать, вдыхать, осязать, чувствовать вкусы", - советует нейропсихолог.

Это значит, что надо чаще бывать на природе, добавлять физическую активность - прогулки, в том числе велосипедные, посильные тренировки, фитнес и танцы. Поможет расслабиться и ароматерапия - наслаждение запахами эфирных масел цветов, трав или деревьев. Все это вкупе лечит тревожные состояния, нервозность.

Но одним из самых действенных способов для "включения" парасимпатики собеседница считает звуковое восприятие.

"В это время года в лесу начинают петь соловьи. Когда вы их слушаете, в кровь выбрасываются гормоны радости - эндорфины, серотонин и дофамин. Они противостоят кортизолу - гормону стресса, и выравнивают психоэмоциональный баланс в организме", - подчеркивает Гривцова.

Однако, послушав соловьев только раз, вы не достигнете нужного результата.

"Здесь работает накопительный эффект. Только нагружая парасимпатику на регулярной основе, вы сможете заполнить кровяное русло качественными гормонами и сделать свою нервную систему крепкой и устойчивой к внешним воздействиям", - добавила специалист.

По информации Минздрава России, способы здорового преодоления стрессовых ситуаций действительно существуют и работают. Один из главных - физические нагрузки, направленные на развитие выносливости, силы и гибкости. При этом регулярность таких нагрузок оказывает больше положительного влияния, чем интенсивность. Среди других ключевых методов укрепления и сохранения психического здоровья - правильное питание, профилактика вредных привычек и здоровый сон. Помимо этого, важно помнить об удовлетворении базовых здоровых потребностей: семья, работа, общение, обучение, активный отдых и творчество.