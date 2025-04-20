Партнер с тяжелой шизофренией: можно ли построить с семью с больным

Психиатр Жесткова: мужчины в 1,5 раза чаще женщин болеют тяжёлой шизофренией. У мужчин чаще, чем у женщин, встречается тяжёлая форма шизофрении, констатируют врачи-психиатры. Эта болезнь влияет на качество и продолжительность жизни. Впрочем, диагноз «шизофрения» не всегда означает, что человеку нельзя создавать семью и заводить детей. Рассказываем, когда это возможно и какие есть ограничения.

© Unsplash

Что говорит статистика

Мужчины болеют шизофренией в 1,5 раза чаще женщин, заявила к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова. У них чаще встречается тяжёлая форма заболевания.

Тяжёлое, непрерывное течение будет, например, у шизофрении, которую диагностировали в дошкольном возрасте, отметила специалист.

Может ли больной шизофренией заводить семью

Сможет ли человек с шизофренией создать семью и воспитывать детей, зависит от нескольких факторов, добавил психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев:

тяжести заболевания;

степени ремиссии;

уровня социальной адаптации.

Если человек в устойчивой ремиссии, лечится и может выполнять семейные обязанности, создать с ним семью возможно, но есть определённые риски, отметил эксперт.

Какие риски существуют

Во-первых, особенности больного могут осложнять семейные отношения. Иногда такие пациенты становятся эмоционально отстранёнными, а их поведение — непредсказуемым, предупредил психиатр.

Во-вторых, существует генетический риск. Если шизофренией болен один из родителей, шансы, что заболевание разовьётся и у ребёнка, составляют примерно 5–7%. Если болеют оба родителя — риск возрастает до 15%. Это необязательно означает, что ребёнок тоже заболеет, добавил специалист в беседе с агентством «Москва».

Как распознать шизофрению на ранних этапах

Опасность шизофрении в том, что на начальных этапах её проявления могут выглядеть как безобидные причуды, отметила врач-психиатр Диана Кузьмина.

Например, это может быть:

раздражительность без повода;

желание спрятаться, удалиться от общества;

отсутствие дружеских, романтических привязанностей;

отсутствие жизненных стимулов и интересов;

отстранённость.

Если «поймать» болезнь на раннем этапе и начать грамотно лечить, она не станет проблемой.

По словам психиатров, немало пациентов с этой болезнью учатся, работают, занимаются спортом — словом, ведут активную жизнь. Со стороны нельзя догадаться об их недуге.