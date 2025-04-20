Когда брак лучше начать с контракта

Россияне ежегодно заключают больше 100 тысяч брачных договоров, надеясь сохранить свое имущество в случае развода. Опасения небезосновательны: согласно статистике, из десяти браков распадается каждый восьмой, и далеко не всем удается расстаться без яростной дележки квартир, машин, счетов и домашних питомцев. Может ли стать брачный договор броней, защищающей супругов, и можно ли его оспорить, разбиралась «Парламентская газета».

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Житейский минус

Брачный договор защищает права, уверены 59 процентов опрошенных ВЦИОМ россиян. Но при этом 58 процентов респондентов заявили, что, случись им заключать брак сейчас, оформлять брачный договор они все равно не стали бы.

«Брачный договор не совсем в наших традициях, — сказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. — Когда влюбленный юноша делает девушке предложение, для нас странно, если в одной руке он будет держать кольцо, а в другой — договор, где написано: «Мое пианино останется моим, а твое зеркало твоим».

А вот Иван Соколов из Коллегии адвокатов Санкт-Петербурга считает брачный договор хорошим инструментом избавить себя от тяжелых и неприятных споров в случае развода:

«У этого института один житейский минус, который заключается в стигматизации брачного договора. Дескать, еще не поженились, а уже готовы расстаться. Но договор начинает работать, только когда брак заканчивается, если заканчивается. Я не представляю такого соглашения для действующих супругов, которые прописывают, какая полка в холодильнике кому принадлежит».

Оспорить можно

Задумываются о перспективах люди не зря: на 880 тысяч браков в 2024 году в России пришлись 644 тысячи разводов, согласно данным Росстата. И хотя брачный договор пока заключает примерно одна из девяти-десяти пар, количество сторонников таких соглашений понемногу растет.

Но рассчитывать, что брачный договор — это броня, не стоит. По закону его можно оспорить. Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде, в первом полугодии 2024 года суды рассмотрели 178 из 500 поданных исков об оспаривании условий брачных договоров, при этом 53 из них удовлетворены. Основание всегда стандартное: если условия договора ставят одного из супругов в «крайне неблагоприятное положение».

Как раз этот пункт предложил исключить из Семейного кодекса член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. 10 апреля депутат внес на рассмотрение соответствующий законопроект.

По мнению парламентария, формулировка «крайне неблагоприятное положение» является оценочной категорией, не имеющей четких критериев, что приводит к противоречивой судебной практике, судьи могут трактовать ее как угодно. Поэтому богатые россияне не хотят рисковать и все чаще предпочитают вообще не жениться и не заводить детей — из-за опасений, что им это аукнется разделом имущества, уверен депутат.

Но многие юристы считают, что как раз этот пункт 2 статьи 44 Семейного кодекса и защищает имущественные права сторон договора и обеспечивает баланс их законных интересов.

«Цель использования законодателем такой оценочной характеристики — эффективное применение нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций, — сказал «Парламентской газете» член исполкома Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России Сергей Гущин. — Поэтому ставят ли условия конкретного договора одну из сторон в крайне неблагоприятное положение, решает суд, исследовав обстоятельства и оценив представленные сторонами доказательства».

Все предусмотреть невозможно

Иван Соколов с коллегой согласен:

«Законодатель использует такие формулировки, чтобы у судов была возможность объективно оценить конкретную ситуацию». По его словам, основаниями для пересмотра брачного договора обычно становятся два условия. Первое — лишение одного из супругов всей нажитой в браке собственности, то есть непропорциональность раздела. Второе — если в брачном договоре есть условие, что при разводе по инициативе одного супруга или в результате его недостойного поведения все имущество, нажитое в браке, переходит в собственность другого.

Брачный договор актуален для пар, кому есть что делить, уверены юристы. И, кстати, закон позволяет супругам добровольно менять условия договора в любое время, пока они женаты.

«Это классическая двухсторонняя сделка с особенностями, установленными семейным законодательством», — сказал Соколов, но добавил, что риски все равно остаются, ведь никаким контрактом все предусмотреть невозможно.

«Никто не знает, что будет через 10—20 лет. Может, один из супругов разбогатеет, тогда второй в результате развода по условиям брачного договора получит гораздо меньше, чем мог бы, будь у них записано: «Все нажитое поровну», — пояснил эксперт.

А вот Татьяна Буцкая считает интересным предложение преподавателя факультета права Высшей школы экономики Марии Матвеевой: установить раздельный режим имущества супругов, а если они хотят, чтобы был совместный режим, то им в помощь будет брачный договор.