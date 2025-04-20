Что такое словесные ямы и почему они возникают

Психолог Екатерина Тур объяснила причину возникновения словесной ямы — состояния, когда человеку трудно подобрать нужное слово или фразу.

В беседе с Радио Sputnik эксперт отметила, что такие затруднения могут случаться даже у вполне начитанного человека.

По словам специалиста, стресс влияет на то, как наш мозг думает, какие слова мы произносим, насколько богат словарный запас.

«Можно много читать, листать соцсети, которые тоже добавляют нам стресса, но в нужный момент точно так же забывать слова и не подбирать нужные фразы», — сказала психолог.

Эксперт рекомендовала меньше читать соцсети, где используется примитивный язык, а также работать над снижением уровня каждодневного стресса.

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