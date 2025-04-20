Что такое альтруизм и когда он вредит людям

Альтруизм — стремление бескорыстно приносить пользу другим, часто в ущерб себе (своему времени, усилиям, ресурсам). Альтруизм противопоставляется эгоизму, где основной мотив действий — удовлетворение собственных потребностей и желаний.

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Проще говоря, представьте ситуацию: человек видит, что пожилой сосед испытывает трудности с покупкой продуктов, потому что ему тяжело ходить. Этот человек решает регулярно приносить продукты своему соседу, тратя свое время и силы, чтобы облегчить жизнь другого человека. Он — альтруист.

Здесь важно отметить, что альтруист действует не ради личной выгоды или благодарности, а исключительно из желания оказать помощь другим. Такие поступки отражают бескорыстную заботу и стремление сделать мир лучше для окружающих.

Иногда альтруизм может быть опасен. Если всегда думать только о других, можно забыть о себе. Это может привести к усталости, плохому настроению и даже проблемам со здоровьем.

Примеры альтруистического поведения

Альтруизм — это когда помогают другим просто так, от чистого сердца, а не ради награды, похвалы или потому что должны. Есть несколько форм, как такое стремление проявляется.

Волонтёрство и благотворительность. Люди добровольно отправляют деньги на лечение больных, помощь детским домам, домам престарелых, приютам для животных или на поддержку экологических инициатив.

Многие богатые люди оказывают серьёзную помощь анонимно, без упоминания имени.

Альтруисты могут не только жертвовать деньги, но и безвозмездно работать в приютах для бездомных: кормить, организовывать мероприятия или учить новым навыкам.

Донорство. Некоторые люди регулярно становятся донорами крови или регистрируются в специальных базах доноров костного мозга, спасая жизни незнакомцев.

Недавний опрос показал, что 64% доноров по всей стране сдавали кровь, чтобы бескорыстно помочь другим, и всего 15% — чтобы получить деньги.

Люди, которые понимают, что их маленькая регулярная «жертва» точно будет иметь смысл, испытывают от этого моральный подъём и удовлетворение.

Помощь при чрезвычайных ситуациях. Спасение человека из горящего здания, помощь утопающему, участие в поисковых операциях после стихийных бедствий или доставка еды в зоны катастроф — всё это альтруистическое поведение, которое требует не только смелости, но и готовности жертвовать своими интересами ради других.

Даже, казалось бы, малозаметные, но значимые действия тоже важны: поделиться едой с бездомным, перевести пожилого человека через дорогу, даже когда спешишь, помочь туристу найти дорогу или анонимно оплатить чей-то заказ в кафе, не ожидая ничего взамен.

В интернете альтруизм выражается в бесплатных профессиональных консультациях на форумах, создании образовательного контента или просто психологической поддержке незнакомцев в соцсетях.

Почему становятся альтруистами

«Альтруизм — это не просто красивая черта характера. С точки зрения психологии за ним стоят базовые эволюционные и поведенческие механизмы, — объясняет психолог Евгения Шишкина. — Люди — социальные существа. Помощь другим укрепляет связи внутри группы и повышает шансы на выживание — об этом "знал" ещё пещерный человек, который делился мясом или шкурой мамонта с соседом».

Детский и семейный психолог Елена Шеменко добавляет, что в основе альтруистического поведения лежит эмпатия — способность чувствовать переживания другого человека. Мы склонны помогать, когда чувствуем боль, радость или нужду ближнего.

Общественные правила и культура тоже сильно влияют на нас, показывая, что помогать другим — это хорошо и правильно.

Положительные стороны альтруизма

Когда мы помогаем другим, мы учимся понимать их нужды и смотреть на мир их глазами. Это помогает нам стать более чуткими, терпимыми и лучше общаться с людьми — что полезно и дома, и на работе.

А ещё наш организм выделяет «гормоны счастья» (окситоцин, серотонин). Из-за этого мы меньше нервничаем и переживаем. Учёные выяснили, что у волонтёров и людей, занимающихся благотворительностью, снижается стресс и улучшается иммунитет.

«Альтруизм — это не просто добрый порыв, а фундаментальный механизм, заложенный эволюцией. Взаимопомощь обеспечивала выживание наших предков, и сегодня наука подтверждает: эмпатия, усиленная окситоцином, стимулирует выработку эндорфинов, когда мы помогаем. [Исследования](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8848115/) показывают: альтруизм повышает серотонин и снижает стресс, но только если он искренний, а не вынужденный», — Госсовета РФ, член комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи, член общественного совета Минтруда РФ, президент благотворительного фонда «Подари солнечный свет».

Альтруисты часто ощущают себя важными и нужными, а поэтому чувствуют себя здоровее других и в среднем даже живут дольше.

«Волонтёрская деятельность формирует состояние окрылённости от результатов, от собственной доброты, придаёт осмысленность и наполненность жизни, увеличивает чувство нужности и полезности», — сказала «Секрету» Светлана Гуськова, педагог-психолог, доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин ИМЭС.

К тому же, когда мы помогаем другим без выгоды для себя, мы знакомимся с новыми людьми, создаём связи и становимся частью сообществ — это похоже на нетворкинг, то есть общение для развития деловых контактов.

Можно ли воспитать в себе альтруизм

Если вы взрослый состоявшийся человек и не считаете альтруизм важной частью своей личности или чертой характера, то вряд ли когда-нибудь воспитаете в себе это качество — даже если от вас этого будет требовать весь мир. Так считает руководитель исследовательской лаборатории Business Speech Science Research, клинический психолог Дарья Дмитриева.

«Если ценность альтруизма есть, то вы его и будете реализовывать. Воспитывать его дополнительно как-то не надо», — сказала Дмитриева.

Другие опрошенные «Секретом» эксперты полагают, что альтруизм можно воспитать в себе — но легче заложить это качество в детях.

«Дети учатся, наблюдая за взрослыми. Поэтому практикуйте альтруистическое поведение — помогайте другим, демонстрируйте заботу и поддержку. Кроме того, помогайте детям понимать чувства других людей. Признавайте и поощряйте даже маленькие альтруистические действия. Это укрепляет желание делать добро», — советует, клинический психолог сети пансионатов для пожилых «Тёплые беседы» Виктория Кондрашина.

Когда альтруизм может вредить

Помогать другим — хорошо, но это может нанести вред, если человек совсем забывает о себе и своих нуждах, превращая всю свою жизнь только в заботу о других. По-другому это называют синдромом спасателя.

Виктория Кондрашина считает, что помогать другим нужно только тогда, когда у вас самих есть силы и желание это делать, не забывая о своих нуждах. Для этого важно хорошо понимать себя и быть эмоционально устойчивым, чтобы не выгореть и сохранить баланс между личными границами и желанием помогать другим людям.

«Проблемы начинаются, когда человек отдаёт больше, чем способен», — согласна Евгения Шишкина.

«У меня была клиентка, которая после работы и на выходных волонтёрила в приюте для животных. Она мыла клетки, вела соцсети, собирала пожертвования — и в какой-то момент начала брать кредиты на корм, при этом полностью забыв о себе, друзьях, отдыхе и личной жизни», — рассказала психолог.

Евгения утверждает, что чрезмерный альтруизм часто вызван правилами, которые внушили нам родители: «нужно быть хорошим» или «друзьям помогают, а не ждут, пока попросят».

«Мы часто переносим на других свои нужды: сами хотим заботы, но не умеем просить — поэтому помогаем другим в надежде, что они догадаются и позаботятся о нас. Когда этого не происходит, мы злимся, устаём и даже можем проявлять агрессию», — объясняет эксперт.

Чрезмерное желание помочь иногда вредит и тем, кого пытаются поддержать. Например, если собрать в маленькой квартире много бездомных животных и постоянно приносить новых, то в один момент им станет тесно, они могут заболеть от инфекций новых жильцов и даже погибнуть.

Как сохранить баланс

Чтобы не перейти грань между альтруизмом и синдромом спасателя, социопсихолог и культуролог Нина Рубштейн, советует: - Быть честным с собой и постоянно спрашивать себя: «Я помогаю, потому что могу, или потому что боюсь отказать?» - Искать баланс ресурсов, ведь ваши силы, время, эмоции — не безграничны. Помощь не должна идти в ущерб базовым потребностям (сон, отдых, личные цели). - Не пытайтесь «спасти» того, кто не просил о помощи. Уважайте чужой выбор, даже если он кажется ошибкой.

Чтобы сохранить баланс между желанием помогать и симптомом спасателя, важно практиковать осознанность — способность замечать свои эмоциональные состояния и потребности, отметила Елена Шеменко.

Также необходимо уметь говорить «нет», устанавливать границы и понимать, когда ваша помощь порождает зависимость и делает плохую услугу как себе, так и другим.

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