В каком месяце люди больше всего занимаются сексом

На половую активность человека влияет множество факторов. Например, циклы различаются в зависимости от пола. У женщин он зависит от 28-дневного менструального цикла, а у мужчин – от 22-дневного периода выработки тестостерона. Также существует зависимость от времени года и даже времени суток.

Майские рекорды

Большинство учёных сходится во мнении, что наиболее активная сексуальная жизнь отмечается в мае. Именно в этот весенний месяц содержание тестостерона в мужском организме достигает пика. Специалисты даже называют майские дни «периодом эротического безумия». Далее на смену весенней прохладе постепенно приходит летний зной, который способствует спаду половой активности. К октябрю уровень полового гормона восстанавливается, что вызвано накоплением «стратегических запасов» на зиму. Но холодов мужчины ждать не привыкли. Расход гормональных ресурсов начинается уже поздней осенью.

Норвежские рекорды

А вот норвежские исследователи пришли к выводу, что женское либидо повышается в апреле-мае, мужское – с начала сентября по октябрь. Объясняется это зависимостью от Солнца – солнечный свет стимулирует выработку эндорфинов (женские гормоны). Спад же половой активности наступает у всех примерно в одно время – в декабре-январе.

Часы X

Профессор из канадского университета Конкордия Джим Пфаус определил наиболее благоприятные часы для занятия любовью. Специалист утверждает, что интим на закате утомителен и для мужчин, и для женщин. Пик активности у представителей сильного пола приходится на период между 8 и 10 часами, у слабого – между 9 и 11-ю. Днём больше всего мужчинам хочется заниматься любовью с 14 до 16 часов, женщинам – с 15 до 17. Есть и вечерние часы. Совпадают биоритмы у партнёров примерно с 21 до 22-х часов.

Новые ощущения

Половая активность, как правило, снижается через 10-12 месяцев с момента начала отношений. И это вне зависимости от месяца на календаре и времени суток. Семейные психологи объясняют это потерей интереса партнёров другу к другу. Мужчины и женщины, состоящие в отношениях, либо расходятся, либо начинают искать способы разнообразить интимную жизнь.