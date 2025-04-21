Как сохранить сексуальную активность в любую погоду

Сильная жара или холод могут мешать человеку вести полноценную сексуальную жизнь, однако существуют простые способы сохранить высокое либидо в любую погоду, рассказала уролог и сексолог Екатерина Макарова. Их врач назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

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Снижение сексуальной активности из-за погодных условий Макарова связала со стрессом, не напрямую относящимся к температуре на улице.

«Почему зимой холодно и хочется спать, а летом жарко и хочется по шейку сидеть в реке и квакать, и совсем не до интима? Потому что стресс, чего-то не хватает организму, и секс — первое, что вылетает, когда под угрозой выживание и безопасность», — объяснила она.

Если человек все время мерзнет зимой и просыпается невыспавшимся, а летом изнывает от жары и обливается потом, сексолог порекомендовала проконтролировать состояние щитовидной железы, баланс витаминов группы В, а также уровень магния и мелатонина.

Как только вы нормализуете режим, доставку необходимых нутриентов и витаминов, силы к вам возвратятся, и ресурс для интимных упражнений повысятся, — Екатерина Макарова, уролог, сексолог

Также для регулярного здорового интима Макарова призвала спать в полной тишине и с качественным затемнением, а днем бывать на свежем воздухе; регулярно есть свежую зелень, капусту всех видов, орехи, бобовые, пророщенные ростки; включать в ежегодный чекап ультразвуковое исследование щитовидной железы и биохимию крови на гормоны.

Наконец, врач посоветовала помнить о важности регулярного секса.

«Если у вас со здоровьем все в порядке и есть отношения, а интима все равно не хочется, потому что зимой холодно, а летом жарко, возможно, это маркер кризиса межличностных отношений. Не замалчивайте проблемы, разбирайтесь с конфликтом и кризисом, чтобы ваша жизнь была счастливой и насыщенной», — заключила она.

Ранее британский сексолог Трейси Кокс рассказала, как сделать секс в долгих отношениях более захватывающим и горячим. Она посоветовала избегать рутины и дать друг другу немного свободы.