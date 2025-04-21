Россияне стали активнее обращаться к психологам с приходом весны

Количество запросов на помощь психологов среди жителей Москвы и Московской области увеличилось на 31% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследования.

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Максимальный рост спроса на услуги психолога наблюдался в Алтайском крае — там он составил 65%. В других регионах рост меньше: в Ростовской области — 30%, в Иркутской области — 28%, в Ставропольском крае — 34%.

Эксперты отмечают, что услуги помощи психолога пользуются популярностью круглый год. При этом максимальный спрос обычно приходится на октябрь или ноябрь.