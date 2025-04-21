Психолог объяснила, с чем связаны разные образы жизни

Влияет ли образ жизни на его качество? Одни люди активны, другие предпочитают оставаться дома. Разберёмся в этих вопросах. По мнению психолога Марии Прудкой, качество жизни зависит от множества факторов: физической активности, питания, внутренних установок, эмоционального состояния, осознанности и отношений с собой и окружающими.

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«Если человек живёт в гармонии со своими ценностями, умеет заботиться о себе и строить отношения экологично, это снижает стресс и улучшает самочувствие», — говорит она.

Тульская служба новостей пишет, что в практике Прудкой был случай клиентки, работающей по 12 часов без отдыха. Она жаловалась на тревогу и усталость. После работы над её образом жизни, включающей телесные практики, паузы, цифровой детокс и встречи с друзьями, её состояние улучшилось.

Интровертам комфортно дома. Это может быть связано с темпераментом или психологическими установками. Например, у Прудкой был клиент, который испытывал тревогу на улице из-за детских травм.

Однако есть люди, которым уютно дома, например, фрилансеры, заряжающиеся от домашнего уюта. «Нормально ли это для вас?» — спрашивает Прудкая.

Некоторые люди ищут активность и новые впечатления, чтобы справиться с тревогой или внутренней пустотой. Это может быть связано с детскими установками. В терапии важно работать с внутренними конфликтами и чувством значимости.

Выбор между отдыхом дома и на улице зависит от темперамента, уровня энергии, психоэмоционального состояния, убеждений, опыта, физического здоровья и окружения.

Регулярные физические нагрузки важны для здоровья. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, повышают выносливость, способствуют снижению веса и улучшают самочувствие.

Главный гериатр Тульской области Татьяна Коломейцева сказала, что пожилым людям в возрасте 60-74 лет рекомендуется 150 минут умеренной активности в неделю. Важно учитывать индивидуальные особенности и консультироваться с врачом при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

В региональном Минздраве заявили, что для внедрения активности в жизнь, необходимо выбирать любимые занятия, постепенно увеличивать нагрузку и быть регулярными. Даже небольшие изменения полезны для здоровья. Регулярные медицинские осмотры важны для раннего выявления заболеваний.