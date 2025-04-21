Психиатр перечислила способы изменить свою реакцию на стресс

Анализ своего поведения поможет человеку изменить реакцию на стресс. Об этом kp.ru рассказала профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева.

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«У всех нас есть врожденные реакции на угрозу: бей, беги, замри, подстройся. Но какая из них становится основной — зависит от опыта. Если на ребенка кричат родители, не дают ему объясниться, поднимают руку — скорее всего, такой ребенок будет реагировать на их агрессию замиранием, ведь он не может постоять за себя ни физически, ни словесно, бежать ему некуда», — сказала эксперт.

Чтобы изменить поведение, профессор советует выяснить, что запускает определенную реакцию на стрессовый фактор. После этого человек сможет научиться подбирать тактику под конкретную ситуацию, отметила Киселева. По ее словам, чаще всего для решения конфликта на социальном уровне достаточно все обсудить и о чем-то договориться.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что даже грустная музыка может помочь при стрессе и тревоге. По ее словам, прослушивание спокойных мелодий помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса.