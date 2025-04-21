Эксперт дала советы, как избежать конфликтов в отношениях

Конфликты в отношениях зачастую развиваются по одному сценарию и имеют одинаковые причины, при этом лишь единицы стремятся их предотвратить. Психолог Ольга Клюева рассказала, как избежать подобных ситуаций.

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— Представьте, что вы производитель автомобилей. И ваше изобретение проезжает некую дистанцию и ломается. Наверняка же вы станете проводить диагностику, чтобы понять, что работает в этой системе не так, с целью исправить. То же самое и в отношениях, которые также являются системой. И если в ней есть сбои, важно их устранять, — объяснила эксперт.

Она предложила попробовать свою авторскую схему отработки конфликтов. Ее необходимо использовать в состоянии спокойствия и в письменном виде. Это позволит исключить интонации, вызывающие негатив у партнера.

Оба должны ответить на вопросы: «как тебе кажется, что произошло?»; «что ты чувствуешь?»; «каким в этой ситуации ты ощущаешь себя?»; «чего ты пытаешься добиться?»; «как ты хочешь, чтобы разрешилась эта ситуация?»; «если это невозможно, как иначе она может благоприятно разрешиться?».

При ответе важно разделять свои мысли и чувства. После написания стоит прочитать этот текст друг другу. Важно уточнить, все ли понял партнер. Также не стоит спорить с текстом.

— Договоритесь в результате данного разбора, какое действие каждый из вас сделает, чтобы конфликт не повторился снова, — отметила психолог.

По мнению Клюевой, всегда необходимо выбирать позицию «что я могу сделать», а не пытаться поменять партнера, видя причину ссор только в нем, сообщает РИАМО.

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