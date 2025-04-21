Почему зумеры так любят шоперы: объясняет психотерапевт

Врач-психотерапевт Джонатан Альперт из Манхэттена объяснил одержимость молодежи шоперами. Соответствующий материал публикует Fox Business.

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Известно, что зумеры стоят в огромных очередях, чтобы купить миниатюрные холщовые сумки Trader Joe's. При этом они демонстрируют изделия в сети, хвастаясь желанным приобретением.

Компания регулярно выпускает шоперы в продажу в ограниченном количестве, в связи с чем молодые потребители стремятся скупить дефицитные позиции. По словам Альперта, такой ажиотаж связан с желанием «быть в теме» и показать свой статус инфлюэнсера. Кроме того, зумеры чувствуют ностальгию, пользуясь такой вещью.

Классический пример того, как потребительские товары могут затрагивать более глубокие эмоциональные и социальные движущие силы. Эти сумки вызывают ощущение более простых времен, с его причудливым, непринужденным образом и ностальгическим дизайном. Те, у кого они есть, будто являются частью «клуба», — Джонатан Альперт, врач-психотерапевт

По словам психотерапевта, спрос на шоперы является примером психологического феномена, который вращается вокруг дефицита и социальных сигналов.

«Ценность товара заключается не только в его функциональности, но и в эмоциональной привлекательности и чувстве общности, которое он вызывает», — заключил Альперт.

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