Как помогает людям когнитивно-поведенческая терапия

КПТ – это структурированный процесс, в котором план работы и используемые методы очень прозрачные и понятные. Это активная терапия.

© globallookpress

КПТ – это не только про вербализацию, разговоры о чувствах или вопросы о детстве человека, а структурированная работа с конкретными инструментами и техниками.

В ее основе – идея о том, что наши мысли влияют на эмоции, а эмоции – на поступки. Изменив дисфункциональные убеждения и поведение, можно значительно улучшить качество жизни.

В чем особенность психологической консультации в этом подходе? Во время сессии психолог не просто разговаривает и поддерживает клиента, а обучает когнитивным (мыслительным) и поведенческим навыкам -разворачивает беседу в сторону позитивных мыслей и целей и, как итог, предлагает четкий и понятный план действий, чтобы достичь эти цели. Со временем станет понятно, подходит ли этот план клиенту или необходимо скорректировать его с учетом уже существующей динамики и новых знаний о ситуации клиента.

Метод называют «доказательным», потому что работа строится на научно обоснованных протоколах и рекомендациях, которые поддерживаются Национальным институтом психического здоровья, многими психиатрическими организациями и другими медицинскими институтами. Доказывает эффективность метода и его родоначальник – Аарон Бек. Интересно, что Бек прожил ментально здоровым 100 лет и сохранил все свои когнитивные функции.

О КПТ рассказала ведущий психолог Регионального центра «Семья» Елена Самойлова.

Как работают психологи с клиентами в когнитивно-поведенческой терапии?

— Этот метод психотерапии нацелен на изменение негативных мыслей и поведенческих шаблонов, которые снижают качество жизни человека.

Психолог, работающий в КПТ-модальности, основательно работает с формулировкой запроса, изучает психологические и физические проявления проблемы и контекст, т.е. все обстоятельства, которые спровоцировали возникновение проблемы.

Психолог помогает человеку сформулировать свой запрос как можно точнее – ведь от этого зависит результат, – помогает с формулировкой конкретных, измеримых и достижимых целей терапии. В процессе сложившегося контакта между психологом и клиентом и происходит обучение новым когнитивным и поведенческим навыкам. Психолог поддерживает клиента в применении этих навыков в повседневной жизни. Специалист отслеживает прогресс, анализирует, что работает, а что нет, и при необходимости корректирует подходы и цели.

Чем такая терапия отличается от других подходов?

— КПТ сосредотачивается на решении текущего запроса в соответствии с четкой структурой. Мы работаем по принципу: «нет проблем, есть задачи, а у задачи всегда есть решение». Это похоже на тренировку: клиент осваивает конкретные навыки и учится применять их в жизни, развивая гибкость мышления и поведения. При этом КПТ – не холодная методика, ее эффективность во многом зависит от личности терапевта и созданной атмосферы доверия.

Что клиенту ожидать от консультации?

— Клиент попадает в безопасное пространство, где может открыто говорить о своих переживаниях. КПТ – это структурированный процесс, в котором план работы и используемые методы очень прозрачные и понятные. Это активная терапия, где важно участие клиента и его работа с автоматическими мыслями, выполнение домашних заданий. Навыки не появляются сами – нужны усилия и время. Иногда важно учиться замечать даже небольшие изменения, ведь прогресс у всех разный.

Сколько обычно встреч проходит в когнитивной терапии?

— Длительность терапии зависит от запроса и индивидуальных особенностей. Для решения конкретных проблем может хватить 6 – 10 сессий, а глубинные изменения требуют 30-40 встреч. Важно понимать: с возрастом психика становится менее гибкой, а КПТ как раз помогает «перенастроить» устоявшиеся убеждения. Обычно мы предлагаем либо краткосрочный формат (6 сессий), либо длительную работу с еженедельными встречами, но окончательный план всегда определяется индивидуально.

Кому и чем помогает КПТ?

— КПТ эффективна при тревожных расстройствах, фобиях, депрессии, помогает справляться с негативными мыслями и эмоциями. При стрессе, кризисных ситуациях, выгорании метод позволяет выработать здоровые привычки и стратегии совладания с эмоциями. Также КПТ успешно применяется в работе с детьми и подростками, помогает им преодолевать эмоциональные трудности и поведенческие проблемы. Главное – это индивидуальный подход и готовность клиента к изменениям.