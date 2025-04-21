Ученые выяснили, почему молодым людям с бородой доверяют больше

Новое исследование из Бразилии и США показало, как борода влияет на доверие и привлекательность. Работа профессоров Папского католического университета Параны и Университета Сетон‑Холл опубликована в Acta Psychologica. Это открытие добавляет нюансы к концепции «премии за красоту».

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«Премия за красоту» — это явление, при котором привлекательные люди получают больше социальных и экономических преимуществ: их чаще нанимают, платят больше и относятся к ним мягче в суде. Ученые решили проверить, как волосы на лице, связанные с мужественностью и привлекательностью, влияют на доверие, и зависит ли это от возраста.

«Хотя "премия за красоту" хорошо известна, мы заметили дефицит исследований, изучающих, могут ли люди манипулировать этим в своих интересах», — объясняет Анджела Кристиана Сантос Повоа, один из авторов исследования.

Как проводили эксперимент?

В эксперименте участвовали 171 студент из Бразилии, игравших роль доверителей в игре на доверие. Они решали, сколько денег передать «попечителям», представленным фотографиями мужчин с разной растительностью на лице: чисто выбритых, с легкой щетиной или с густой бородой. Фотографии были цифровыми, с двумя возрастными категориями — молодые и пожилые мужчины. Участники видели только изображения с нейтральным выражением лица, без дополнительной информации. После каждого раунда они оценивали привлекательность попечителей.

Чтобы проверить реалистичность фотоманипуляций, 43 человека пытались угадать, какие изображения не редактировались. Они угадали лишь в 11,6% случаев (ниже случайных 16,7%), что подтвердило качество цифровых изменений.

Что обнаружили?

Общий эффект бороды на доверие не выявлен, но возраст оказался важным фактором: пожилым попечителям доверяли больше денег, независимо от бороды. Однако среди молодых мужчин легкая щетина значительно увеличивала доверие по сравнению с чисто выбритыми или бородатыми.

«Изначально мы предположили, что любой тип бороды будет усиливать восприятие доверия, — говорят исследователи. — Однако результаты показали, что только легкая щетина повышала уровень доверия, и только среди молодых людей».

Молодые мужчины с щетиной также получили более высокие оценки привлекательности. Статистический анализ показал, что рост доверия был связан с их повышенной привлекательностью: щетина делала их красивее, что побуждало доверять больше денег. У пожилых мужчин стиль бороды не влиял на доверие или привлекательность.

«Главный посыл нашей работы: при взаимодействии незнакомцев доверие зависит от визуальных сигналов, и легкая щетина — один из них», — подчеркивают Повоа и ее коллеги.

Исследование опровергает идею, что любая борода повышает доверие. Легкая щетина у молодых мужчин оказалась ключевым фактором, связанным с краткосрочными социальными суждениями. Это открытие важно для понимания, как внешность влияет на экономические решения, особенно в ситуациях, требующих доверия. Особенно это актуально в эпоху, когда визуальные сигналы играют ключевую роль в онлайн-общении и социальных взаимодействиях.