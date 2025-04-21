Какой дефект речи у женщин привлекает мужчин сильнее всего

Внешность женщины является субъективным понятием: некоторые мужчины предпочитают полных дам, другие предпочитают стройных красоток, а третьи вообще не обращают внимание на физические формы, а ориентируются на другие качества. Однако исследователи Массачусетского Университета, проанализировавшие исследования коллег из разных стран, пришли к выводу, что каждый мужчина обращает внимание на голос женщины и ее манеру общения.

© unsplash

Сначала ученые сделали вывод, что большинство мужчин – больше 90 процентов – считают наиболее привлекательными женщин с высоким голосом. Причем возраст женщин в данном случае не имел особого значения, но укладывался в рамки потенциально фертильного и чуть более старшего. Объяснение простое: высокий голос ассоциируется с молодостью, а следовательно, с внешней привлекательностью. Второй вывод заключался в том, что некоторая часть мужчин – около 35 процентов – предпочитают женщин, которые подстраиваются под интонации и другие особенности речи своего партнера, в том числе темп, произнесение каких-то букв и даже легкий акцент, словно копируя его манеру говорить.

Более глубоко исследовать особенности женской речи и ее привлекательность для мужчин решила Доктор Кэри Фицджеральд, психолог из Университета Южной Каролины в Бофорте. Она и ее коллеги провели исследование с участием 2570 мужчин в возрасте от 18 до 65 лет и пришли к неожиданному выводу: некоторые особенности женской речи, которые считаются дефектом с точки зрения логопедов и тех же психологов, могут быть привлекательными для мужчин и вызывать повышенный интерес к обладательницам таких дефектов.

Вообще ученые выделяют несколько дефектов речи, к которым относятся заикание, картавость, шепелявость, а также алалия, ринолалия и некоторые другие дефекты. При заикании отмечается затянутое произнесение звуков и слогов, меняющее ритм и темп речи. Легкая степень заикания не является раздражающим дефектом и в некоторых случаях может даже быть интересной особенностью речи. Именно так охарактеризовали подобный дефект почти 15 процентов участников исследования.

Женская шепелявость, при которой неправильно произносятся шипящие и свистящие звуки, привлекает около 13 процентов мужчин, но только при условии, что она не мешает понимать речь женщины в целом. Как отметили опрошенные мужчины, главное, чтобы при шепелявости можно было без затруднений разбирать каждое слово.

Картавость, то есть невозможность четкого произнесения буквы «р», встречается довольно часто, причем, как говорит статистика, у женщин в три раза чаще, чем у мужчин. И более 40 процентов опрошенных мужчин посчитали такую особенность очень привлекательной в женской речи!

При алалии наблюдается полное или частичное отсутствие речи. В легкой форме такого заболевания человек не проговаривает до конца слова, что можно иногда воспринять просто как быструю речь. Сопровождаемая эмоциональность и молодостью, такая особенность женщины кажется привлекательной почти для 9 процентов опрошенных мужчин.

Ринолалию можно описать как легкую гнусавость — человек словно говорит немного в нос. Поскольку такой дефект является следствием нарушений в небно-носовом смыкании, назвать его милой особенностью вряд ли возможно. Однако 6 процентов опрошенных мужчин сказали, что могли бы увлечься женщиной с такой особенностью речи.

Брадилалию – небольшое замедление темпа и ритма речи из-за затруднения в произношении отдельных звуков – кажется привлекательной для 13 процентов опрошенных мужчин. Еще около 4 процентов пришлось на дислалию – искажение или замену звуков при произнесении слов.

Хизер Кембер, научный сотрудник по обработке речи из Университета Западного Сиднея, изучила данные этого исследования своих коллег и отметила, что в группе тех, кого привлекает картавость и шепелявость женщин, больше мужчин в возрасте от 40 до 55 лет и некоторое количество молодых людей. Поклонники легкого заикания – мужчины старше 60 лет.

Таким образом, можно сделать однозначный вывод: по всем статьям такой дефект женской речи, как картавость, оказывает на мужчин разного возраста неизгладимое и очень приятное впечатление!