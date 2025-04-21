Как преодолеть кризисы в отношениях

Кризисы в отношениях периодически случаются у всех, и это абсолютная норма. И там, где есть истинные чувства, они неизбежны. Главное, чтобы любовь и уважение друг к другу были сохранены до этого переломного момента, и тогда кризис принесет только пользу. Ведь он может послужить хорошим толчок для следующего этапа развития отношений, еще большей сплоченности пары и притоку новой энергии, в том числе и в сексуальную жизнь. Как справляться с кризисами и можно ли их избежать, нам рассказала психолог Ксения Морозова.

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С чего начинается кризис в отношениях

Любой кризис не появляется просто так, из ниоткуда, это всегда результат накопившихся проблем. Простой пример: женщина понимает, что что-то не то происходит с мужем. Он отстранился, стал кричать по любому поводу, больше времени проводит на работе, а дома сидит за компьютером. И вот она в истерике приходит к психологу: «Я не понимаю, что делать, а вдруг там другая женщина? А как же я, дети, дом?». Вот это: «Что-то не так, и я это чувствую» и есть простое описание кризиса в отношениях.

Как понять, что между мужчиной и женщиной начинается кризис?

Непривычное поведение партнера, провокация конфликтов, упреки, крики, срывы с фразами «во всем виноват ты».

Уклончивость от разговоров, желание проводить больше времени в уединении, в отдельной комнате или же вне дома.

Отказ от совместных поездок, путешествий без объяснимых причин.

Долгое отсутствие сексуальной жизни, отказ от нее с поиском любых отговорок, причин.

Потеря общих интересов, кажется, что говорить больше не о чем.

Невыносимое раздражение к каждому действию партнера — не так говорит, не так смотрит, не так ест.

«Если спросить партнера в этот момент: "что не так?" Он ответит, что "все нормально, не придумывай" и т. п. лишь бы уйти от темы, которая и его тоже беспокоит, а как сказать, чтобы не обидеть, он тоже не знает. Нас не учат говорить друг с другом о главном откровенно, когда внутри пары появляются сложности. А говорить о проблемах в сексуальной части вообще табу», — поясняет психолог.

Для начала пара должна научиться говорить откровенно. В первое время будет очень сложно, потом чуть меньше, но в конечном итоге это приведет к совершенно другим отношениям.

Сколько в среднем длится период кризиса в отношениях

На самом деле, это невозможно определить. Каждый человек уникален, также уникальна и каждая пара, ее внутренний мир. Но точно можно сказать, что период кризиса закончится тогда, когда оба партнера захотят настоящих перемен и перестанут мириться с тем, что происходит. Психолог:

«Через открытое, откровенное общение, услышав друг друга, узнав, что важно для каждого, можно пройти через кризис. Необходимо понять, что повлияло на отношения и изменило их, и вместе найти решение, компромисс. А с обращением к семейному психологу можно не только сократить сам период кризиса, но и не допустить его повтора в будущем».

Какой из кризисов в паре самый трудный

Период рождения ребенка. Когда «мы» становится уже не только «ты и я». Уделять друг другу внимание становится гораздо сложнее, порой на это просто не остается времени и сил. Усталость от бессонных ночей накапливается, усиливаются переживания о ребенке, бытовых дел становиться в разы больше. Такой режим многозадачности вызывает повышенную тревожность, вследствие чего конфликты неизбежны.

Ксения: «Важно понимать, что адаптация к новому "мы" никому не дается легко (даже если так говорят). Но поддержка друг друга и открытое общение о том, как вы оба воспринимаете эти перемены, при всей любви к новому члену семьи, помогут кризису скоро сойти на нет».

Что такое «зуд седьмого года»?

Есть несколько выражений о кризисе отношений, которые уже стали «крылатыми» и принимаются за правду. Даже укореняются в психике в виде установок. Например, такое как «зуд седьмого года». Возникло оно после выхода одноименного фильма, где муж, отправив жену с ребенком в отпуск, начинает мечтать о романе «на стороне» со случайно появившейся рядом героиней Мэрилин Монро. Что примечательно, супруги женаты на тот момент 7 лет.

Правда ли, что именно в этот период появляется охлаждение чувств к партнеру, а сексуальные фантазии уходят уже далеко за рамки супружеской постели?

«Конечно, это возможно. Только важнее то, что в этой постели происходит (если происходит) и насколько в целом секс важен для каждого из партнеров. В гармоничных функциональных отношениях страсть может меняться периодами, снижаться или нарастать, но влечение и желание близости с партнером остается», — поясняется наш эксперт.

Если этого нет, важно найти причины и искоренить их. Таким образом, не случится измен. А мечтать о ком-то, сексуализировать свои фантазии свойственно каждому, и тем, кто в паре и кто нет, и неважно, сколько партнеры были вместе.

Можно ли избежать кризисов в семейной жизни?

Совсем избежать невозможно. Есть случаи, неподвластные этому. Но всегда можно их сократить как по количеству, так и по времени.