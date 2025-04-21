OBHDP: ощущение беспомощности на работе можно преодолеть силой мышления

Ученые из Университета Флориды выяснили, что сотрудники, ощущающие бессилие на работе, могут выйти из состояния пассивности, просто переосмыслив свою ситуацию — увидев в ней не ограничение, а возможность. Работа опубликована в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes (OBHDP). Люди, лишенные влияния в коллективе, чаще не проявляют инициативу. В итоге они попадают в замкнутый круг: отсутствие действия мешает им обрести больше власти и авторитета, а это, в свою очередь, еще больше усиливает чувство беспомощности. "Беспомощность ассоциируется с покорностью, и это создает самоподдерживающийся цикл", — объяснил Тревор Фолк, соавтор исследования и доцент бизнес-колледжа Университета Флориды.— "Люди не совершают активных поступков, а именно такие действия помогают продвигаться вперед и усиливают позиции". Исследователи предложили простую, но действенную технику — когнитивную переоценку. Суть в том, чтобы сознательно воспринимать ситуацию не как ограничение, а как возможность. Такой подход активирует так называемую систему поведенческого приближения (Behavioral Approach System), которая отвечает за стремление к целям, инициативность и поиск возможностей. В трех экспериментах, включая имитацию переговоров и реальные рабочие условия, участники, использовавшие эту стратегию переосмысления, проявляли значительно больше проактивности, чем те, кто не прибегал к ней. "Ощущение бессилия может подтолкнуть к бездействию — но это всего лишь легкий толчок, а не роковой приговор", — говорит Фолк. — "И именно в этом сила нашего подхода: достаточно просто напомнить себе, что чувство беспомощности — это шанс начать действовать".

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