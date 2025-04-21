Психолог объяснил, почему люди по-разному реагируют на эмодзи

Россиянам рассказали, почему эмодзи в переписке могут восприниматься принципиально по-разному.

© Ferra.ru

Люди воспринимают одни и те же эмодзи совершенно по-разному: кого-то они веселят, а у кого-то вызывают тревогу. Клинический психолог Станислав Самбурский объясняет, что дело в личном опыте и текущем настроении. Например, привычный жест большого пальца вверх может быть истолкован не как одобрение, а как что-то совершенно иное, в зависимости от эмоционального состояния собеседника.

Психолог отмечает, что восприятие эмодзи связано с феноменом проекции. Люди часто приписывают окружающим свои собственные чувства или страхи. Например, если кто-то чувствует себя неуверенно, ему может казаться, что окружающие настроены так же. Одинокий человек, жаждущий внимания, может воспринять простую вежливость как попытку флирта, что также накладывает отпечаток на чтение цифровых символов.

По словам Самбурского, уровень тревоги человека напрямую влияет на его склонность видеть угрозу там, где её нет. Эмодзи не несут зла, но они работают как зеркало, отражая внутреннее состояние каждого из нас.