Перечислены способы преодолеть сексуальные проблемы во время менопаузы

Врач Альваро Рохас заявил, что у женщин во время менопаузы зачастую возникают сексуальные проблемы. Способы их преодолеть специалист назвал изданию Infobae.

© Lenta.ru

Как отметил Рохас, при менопаузе у женщины может появиться сухость влагалища, что чревато возникновением боли во время секса. Это приводит к снижению полового влечения и повышению тревоги перед интимной близостью. Кроме того, в этот период жизни зачастую диагностируется генитоуринарный синдром, который, помимо половых органов, поражает еще и мочевыделительную систему.

По словам специалиста, устранить сухость влагалища и повысить либидо поможет гормональная терапия. Чтобы уменьшить боль во время полового акта, он посоветовал пользоваться лубрикантами. Кроме того, Рохас порекомендовал выполнять упражнения для укрепления мышц тазового дна, регулярно заниматься спортом для снижения стресса, а также обращаться к психологам и сексологам, если это необходимо.

Ранее диетолог Асият Хачирова рассказала, какие продукты следует употреблять при менопаузе. По ее словам, в этот период активно теряется кальций, уровень которого необходимо восполнить.