Психолог назвал девять признаков плохого мужа

Каждая женщина стремится узнать, что же ее ожидает после свадьбы. Каким будет ее партнер в статусе мужа? Верный выбор поможет создать счастливую семью, а в обратном случае привести к проблемам и разочарованию. Критерии, на которых стоит заострить свое внимание, в беседе с «Вечерней Москвой» назвала психолог Анна Сухова.

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Непостоянство в отношениях

Если мужчина быстро загорается новыми отношениями и так же быстро теряет интерес, это может говорить о его неспособности к длительным и серьезным отношениям. В браке это может проявляться в недостатке преданности и верности, рассказала эксперт. И вы будете себя чувствовать несчастной от ревности и пренебрежение от мужа, когда он скачет от одной интрижки к другой.

Нежелание обсуждать чувства

Открытость в общении — основа здоровых отношений, подчеркнула психолог. Если мужчина избегает разговоров о чувствах или проблемах, это может указывать на его страх перед близостью.

«Более того, вы столкнулись с тем, что высказать свое мнение, эмоционально быть честной, будет сложно. И все время не вовремя. Это будет формировать обиды и недоверие», — предупредила специалист.

Эгоизм и отсутствие эмпатии

По ее словам, если мужчина ставит свои интересы выше ваших и не проявляет понимания, это может создать трудности в совместной жизни:

«Эмпатия и готовность к компромиссам — важные качества для брака. И бы будете разочарованы, что ваш муж как бы есть, но от него ни помощи, ни поддержки, ни участия. Все достаточно механически и как будто для галочки. А он просто не чувствует того, чего вы от него ожидаете: заботы, участия, внимания».

Агрессивное поведение

Любая форма агрессии — серьезный сигнал, предостерегла психолог. Уважение и безопасность важны для крепких отношений. Склонность к агрессии может привести к будущим проблемам.

«Не надо рассчитывать на то, что партнер изменится и вы сможете его любовью перевоспитать. Скорее всего, в браке станет еще хуже», — подчеркнула собеседница «ВМ».

Непостоянство в финансах

По мнению эксперта, финансовая стабильность важна для семьи. Если мужчина не умеет управлять бюджетом или избегает обсуждения финансов, это может вызвать конфликты.

«Приготовьтесь к тому, что большая часть ответственности за семью будет на вас. А значит, вы будете жить в страхе, что нет за вами плеча и достойной поддержи, способной разделить с вами все финансовые семейные задачи. И заметьте! Вы будете всегда меркантильной и бессовестной, если потребуете решений и денег. И еще будете виноваты в том, что он не зарабатывает», — заверила Сухова.

Нежелание брать ответственность

Ответственность — ключевое качество для супруга, считает психолог. Если мужчина избегает обязанностей и не признает ошибок, это может осложнить совместную жизнь. Безусловно, должна быть гибкость в отношениях и разделение ваших обязанностей. Где с полной уверенностью вы понимаете, что и ответственность разделена, и человек делает то, что обещал.

Отсутствие целей

Мужчина без амбиций может не подходить для долгосрочных отношений. Без стремления к развитию они могут стагнировать.

«Вы будете сталкиваться с тем, что "тебе надо, ты и делай", а мне не надо. Только имейте в виду, что тот самый муж, которому "не надо", будет с удовольствием пользоваться вашим благами», — заметила специалист.

Уважение к другим

Обращение с окружающими отражает истинную сущность человека, уверена психолог:

«Неуважение к другим может проявляться и в семье. Обратите особое внимание на его отношения с матерью, как он отзывается о своих бывших, о коллегах. Вы сможете многое узнать исходя из того, как он строит дружеские отношения. Вы поймете — надежный ли человек и важны ли для него принципы и правила, есть ли понятие долга и чести в вашем партнере».

Нежелание находить компромиссы

Готовность к компромиссам важна для любых отношений, подчеркнула эксперт. Если мужчина всегда настаивает на своем, это может привести к конфликтам.

«Вообще конфликт — это генеральная уборка отношений. И бояться их не стоит. Но когда вы ругаетесь часто, важно понимать, что это борьба за власть. И не факт, что вечный бой в семье сделает вас счастливой», — добавила Сухова.

Помните, выбор партнера должен основываться на доверии и уважении. Обратите внимание на эти признаки, чтобы оценить готовность мужчины к созданию здоровой семьи. Если замечаете эти проблемы, не игнорируйте их. Здоровые отношения требуют усилий с обеих сторон, заключила психолог.

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