Врач объяснил, почему не стоит бояться эустресса

Постоянно пытаясь справиться со стрессом, мы забываем, что он не всегда опасен, а иногда и необходим. Врач рассказал, какой стресс истощает нас, а какой помогает расти над собой.

© Мослента

Стресс — это не только перегрузки или тревоги, но и любая ситуация, требующая адаптации, отмечает Руслан Исаев. невролог, сомнолог, психиатр Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России.

По словам специалиста, реакция на стресс зависит от множества факторов: «Для одних людей поездка в другую страну – это пугающий квест, а для других – долгожданное событие».

Ключевым критерием стрессового опыта, согласно физиологу Гансу Селье, является неспецифическая реакция организма на внешние требования.

«Стрессом для человека может являться любое событие в его жизни, и каждый человек будет по-разному на него реагировать», — подчеркивает Исаев.

В список триггеров входят как экстремальные ситуации (марафон без подготовки), так и социальные взаимодействия, например, публичные выступления для интровертов.

По словам Руслана Исаева, есть два типа стресса: позитивный (эустресс) и негативный (дистресс).

«Эустресс связан с положительными эмоциями, он мобилизует организм. Например, девушка получает предложение руки и сердца от юноши или человек приобретает лотерейный билет с большим денежным призом», — объясняет эксперт.

Дистресс, напротив, возникает при длительном воздействии негативных факторов: потери близких, конфликты, финансовые трудности.

«Отсутствие понимания, куда двигаться дальше, безусловно, повлияет на психологический статус», — добавляет Исаев.

Важно, что эустресс стимулирует развитие, тогда как дистресс истощает ресурсы организма.

Стресс не всегда сопровождается негативными переживаниями, утверждает Руслан Исаев.

«Стресс помогает нам развиваться и осваивать новое. Стремитесь к балансу комфортной привычной обстановки и привнесению свежих элементов», — советует врач.

Эустресс, связанный с радостными событиями (свадьба, неожиданный выигрыш), доказывает, что стресс может быть конструктивным. Однако, как отмечает Исаев, важно контролировать уровень нагрузки:

«Адаптация к воздействию стрессогенных факторов занимает время. Планирование следующей поездки в другую страну займет меньше сил, если у вас уже есть такой опыт».

Эксперт рекомендует не игнорировать даже позитивные изменения, чтобы избежать перегрузки.