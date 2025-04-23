Психолог ответил, можно ли перевоспитать «взрослого ребенка»

В здоровой семье каждый занимает свою роль. Но часто встречается, что взрослая мать впадает в инфантилизм и превращается в требовательного ребенка. Можно ли бороться с таким явлением, объяснил ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

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По словам эксперта, каждый человек проходит определенные этапы в жизни и на каждом есть свои психологические особенности, свои задачи. Однако, к сожалению, есть люди, которые эмоционально застряли в подростковом периоде. Их принято называть инфантильными людьми. Это люди, которые ведут себя эмоционально как дети, подростки, привлекая внимание к себе.

«Как правило, такие люди мало занимается воспитанием своих детей, перекладывая их на плечи других: отца детей, бабушек и дедушек. Дети не получают должного родительского примера и происходит два развития ситуации: дети либо начинают подражать, становиться тоже инфантильными, как и их родители; или же у них наоборот включается ранее психологическое взросление. И очень часто они начинают брать ответственность за свою маму. И это весьма частое явление», — объясняет собеседник издания.

Сергей Лунюшин отметил, что «перевоспитать» инфантильных мам очень сложно. В первую очередь это связано с тем, что характерная черта инфантилов - это перекладывание ответственности за происходящее на других людей.

«По сути, для них все негативные события, которые происходят вокруг, это из-за кого-то или из-за чего-то. Виноваты муж, свекровь и все ближайшее окружение. При этом инфантильные люди рожают много детей, не задумываются о том, как они будут воспитывать их. Сейчас даже такие матери рожают детей ради материнского капитала, чтобы получить от государства деньги. Исправить таких людей очень сложно, потому что они не считают, что у них проблемы. Виноваты все, но не они. Зачастую дети становятся такими же, повторяя судьбу своих родителей. Или рано взрослеют, сепарируются и начинают жить самостоятельной жизнью. У таких детей очень много обид, но они вправе себя вести по-другому», — отметил психолог.

Эксперт дал таким детям единственный правильный выход - не требовать психологически от матери взрослых поступков, воспринимать такими, какие они есть с их инфантильными качествами, но не брать ответственность за них.

«Бывает, что дети становятся родителями для своей мамы, но это очень тонкая граница, ведь ответственность за жизнь ребенка должна нести мама. Бывает и такое, что мама допустим, наберет кредитов, а дети потом платят их. На самом деле, в жизни бывает много ситуаций, когда инфантильные матери делают что-либо, не задумываясь о последствиях, которые впоследствии разгребают их дети. И это тоже неправильно. Во-первых, дети таким образом мотивирует маму на такие поступки, а во-вторых, дети начинают жить жизнью мамы, что тоже неверно. Взрослому ребенку стоит найти баланс, где за последствия бы отвечала мама, а не дети», — констатировал собеседник издания.

Психолог Сергей Лунюшин подчеркнул, что каждый случай индивидуален и требует разных способов, как общаться с такой мамой.