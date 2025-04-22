Социолог предупредил, почему сплетни на работе — это хорошо

Если в рабочем коллективе совсем нет сплетен – это повод насторожиться, так как именно наличие таких обсуждений доказывает сплоченность сотрудников, которые проявляют друг к другу интерес и чувствуют связь, заявил НСН социальный психолог Алексей Рощин.

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По мнению специалиста, сплетни подтверждают, что люди не относятся друг к другу как к роботам. И, хотя это не гарантирует повышение производительности труда, в работу сотрудники будут включаться с большей эффективностью.

«В какой-то степени это означает, что человек слегка породнился со своими коллегами, — отметил психолог. — Я бы сказал, что коллектив вообще без сплетен, скорее, вызывает настороженность. Получается, что эти люди личностно не чувствуют локоть товарища».

Сплетни он назвал в первую очередь информацией о другом человеке, которая относится не к его рабочим компетенциям, а к личной жизни. Так, например, сплетней не считается, какова суточная производительность определенной сотрудницы, а вот ее планы родить ребенка – считаются.

«Именно из-за этого сплетни часто вызывают осуждение и недовольство у того же начальства, так как люди посягают на тайну личной жизни», — заключил Рощин.

Напомним, российские работодатели внесли сплетни в список самых невыносимых привычек своих подчиненных. Они подчеркнули, что не станут терпеть распространение слухов и сплетен, так как это плохо сказывается на репутации компании.