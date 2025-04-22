Сексолог объяснил, почему отношения зумеров со старшими обречены

Зумеры стали чаще выбирать более взрослых партнеров для отношений, сообщили зарубежные СМИ. Одна из основных причин такой тенденции – несовместимость взглядов молодых мужчин и женщин. В чем причина волны неравных отношений, разбиралась Москва 24.

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От 18 и гораздо старше

Зумеры в последние годы стали чаще выбирать более взрослых партнеров для отношений, сообщило издание The Independent со ссылкой на статистику одного из приложений для знакомств. В частности, 63% пользователей сервиса подчеркнули свое безразличие к возрастной несовместимости.

По данным СМИ, тренд объясняется пропастью во взглядах между молодыми партнерами. В частности, иностранные девушки чаще придерживаются прогрессивных убеждений (например, в вопросах прав женщин), тогда как юноши скорее склоняются к консервативным позициям. В пример издание приводит историю 19-летней Лизы, которая встречается с мужчиной около 30.

«Я довольно болтлива и иногда ходила на свидания с кем-то своего возраста. Чаще всего это заканчивалось ссорой, когда он начинал говорить, что Эндрю Тейт (популярный у западных молодых людей блогер, который считает женщин собственностью мужчин. – Прим. ред.) делает хорошие заявления или что парни предпочли бы, чтобы женщина оставалась дома. Это опыт многих моих друзей в отношениях с ровесниками, – рассказала Лиза. – Мой парень – очень классный, феминист, и, как ни странно, большинство его приятелей такие же».

Молодые люди, в свою очередь, отмечают, что чувствуют себя менее уверенным в обществе молодых девушек, у которых слишком высокие требования к партнерам. Однако несовместимость поколений грозит серьезными последствиями: среди основных проблем в тексте указаны снижение уровня счастья, низкие прогнозы по рождаемости, а также негативный взгляд на будущее среди молодежи.

При этом статистика указывает, что зумеры в целом стали реже строить пары. По данным СМИ, только 56% представителей поколения Z сообщили о романтических отношениях в подростковом возрасте. Это резкое падение по сравнению с 78% бумеров, 76% представителей поколения X и 61% миллениалов.

«Союз обречен на провал»

Семейный психолог Наталья Маклакова заявила в разговоре с Москвой 24, что пары с большой разницей в возрасте возникают не из-за конфликта интересов с ровесниками, а ввиду характерной для зумеров незрелости.

«Молодые люди в большинстве своем сегодня не готовы брать на себя ответственность. А строить серьезные отношения со сверстником – это как минимум делить обязательства поровну, – отметила психолог. – Более взрослый партнер – это, как правило, удобно. Ведь чаще всего в такие отношения входят с достаточно благополучными людьми, не проблемными. Старший человек уже чего-то достиг, а младший может просто под него подстроиться».

В то же время сексолог Александра Миллер указала, что неравные пары одинаково характерны для обоих полов.

«Подобные союзы всегда были и всегда будут. Они происходят от того, что молодым людям не хватает родительской фигуры, которую они пытаются найти в своем партнере», – рассказала специалист Москве 24.

Хотя выгоду из большой разницы в возрасте в целом извлекают оба человека, такие отношения вряд ли будут долговечными, подчеркнула Миллер.

«В большинстве случаев они обречены на провал. Чем старше будут становиться партнеры, тем ощутимее возрастные различия, которые поначалу могут не так сильно бросаться в глаза. Это разница во внешности, взглядах, образе жизни».

Эксперт добавила, что крепкие долгосрочные отношения с большей вероятностью можно построить именно в рамках одного поколения. По мнению сексолога, разница в 10–15 лет между партнерами еще допустима, а вот выход за эти рамки снижает вероятность успеха.