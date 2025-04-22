Эксперт ответила, как сблизить коллектив

Совместные торжества способствуют сплочению коллектива.

Купить торт для всех сотрудников «не так дорого», объяснила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Алевтина Рогова.

«Эта традиция в каждой компании отдельная, внутренний порядок. Какие-то компании предпочитают ходить после работы в кафе. У других в обеденный перерыв поздравляет руководитель. Мне кажется, что это уже уходит в прошлое. Если ты новичок в компании, то нужно спросить, как отмечаются у них дни рождения. Но, честно говоря, когда в компании знают, у кого день рождения, то это как-то сближает коллектив. Конечно, дело не в самом торте или конфетах. Дело в добрых словах и поздравлениях. Я вижу, что традиция уходит, но лучше её оставить. Купить торт не так дорого».

Ранее Рогова рекомендовала намекать на желаемый подарок с помощью юмора. Могут быть полезны также «женское кокетство» и «детская хитрость». Она подчеркнула, что полученные подарки обсуждать не следует.