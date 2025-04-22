Назван цвет ногтей, который улучшает психологическое состояние

Популярная блогерша назвала лучший цвет маникюра для достижения процветания. Материал публикует New York Post (NYP).

Основательница платформы Ora Mer Рейчел Онефатер рассказала о так называемой теории зеленых ногтей, согласно которой упомянутый цвет положительно влияет на внутреннее состояние человека.

«Красный привлекает любовь, голубой хорош для коммуникации. А зеленый подойдет тем, кто хочет улучшить свое психологическое и даже финансовое состояние», — уточнила она.

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По словам инфлюэнсера, каждый цвет несет в себе определенную энергию, которая может усилить намерения человека. «Зеленый цвет давно ассоциируется с исцелением, снятием стресса и умиротворением. Поэтому больницы часто используют его в декоре, чтобы помочь пациентам расслабиться», — подытожила она.

В феврале россиянкам назвали привлекающий внимание богачей маникюр.