Обнаружен неожиданный способ повышения честности

Глобальный полевой эксперимент, проведенный бизнес-школой Национального университета Сингапура (NUS), показал, что люди ведут себя честнее, когда им предоставляется возможность добровольно согласиться на контроль.

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Честность как фундаментальная основа человеческого поведения часто вступает в противоречие с личной выгодой. Это приводит к нежелательным поступкам, таким как несоблюдение правил, бездействие или даже умышленное нарушение политик, включая мошенничество или уклонение от налогов.

Чтобы изыскать способы поощрения честности, исследователи провели масштабный эксперимент с участием 34 543 человек в возрасте от 18 лет из девяти стран: Бразилии, Китая, Германии, Индии, Индонезии, Мексики, России, Великобритании и США. Результаты исследования вышли на страницах Policy and Society.

Бесконтрольность побуждает к нечестному поведению

Участников просили тайно бросить игральную кость и сообщить результат, чтобы получить приз. Испытуемые знали, что проверять за ними не будут. Во всех девяти странах участники систематически завышали результаты бросков, надеясь выиграть. Уровень честности различался: в Китае и Индии показатели завышения были самыми низкими, а в Бразилии и Мексике — самыми высокими.

Когда испытуемым предоставили выбор — бросить кость на платформе под наблюдением (где исследователи могли видеть результат и награждать соответственно), более 85% предпочли контроль — и стали вести себя гораздо честнее. Различий между национальностями не наблюдалось, что подчеркивает: возможность выбора контроля способствует честному поведению.

«Мы были удивлены, обнаружив, что люди, независимо от национальности, выбирают контроль, если им предоставляют такую возможность. Это связано с психологическим стремлением поддерживать свой положительный образ в глазах окружающих», — объяснила Ким Даён с кафедры маркетинга бизнес-школы NUS.

По ее мнению, открытие непременно найдет применение в повседневной деловой практике. Один из способов, например — предоставление людям возможности добровольно подтвердить достоверность информации в заявлениях о приеме на работу или медицинских декларациях.