Секс-колумнистка развеяла популярный миф о сексе

Секс-колумнистка Альмара Абгарян призналась, что иногда быстрый секс может быть лучше, чем долгий. Неожиданный секрет хорошего секса она раскрыла в колонке для издания Metro.

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По словам Абгарян, недавно, когда они с партнером были уставшими, они по обоюдному согласию остановились после десяти минут секса. Колумнистка объяснила, что они оба были слишком уставшими, что решили не доводить друг друга до оргазма.

Однако так было не всегда — колумнистка вспоминает, что в юности соревновалась с подругами в продолжительности секса.

«Я определенно хвасталась сексуальной выносливостью. "Мы занимались сексом два часа, он не мог насытиться", — говорила я им», — написала она она.

Женщина скрывала, что иногда ей становилось скучно, а иногда и вовсе больно — особенно, когда секс с партнером с большим пенисом длился больше 40 минут или от долгого орального секса сводило челюсть.

«Я ошибочно предполагала, что время, которое ты тратишь на секс, является маркером качества секса. Только годы спустя, когда я стала более уверенной и сексуально опытной, я поняла правду. Быстрый секс может быть таким же хорошим — если не лучше — чем целая ночь», — отметила Абгарян.

По словам Абгарян, многие люди так зациклены на стереотипе о том, что секс должен длиться долго, что о собственных потребностях и о том, что оргазм — это не всегда конечная цель.

«Для меня прелесть быстрого секса в том, что он дает именно то, что нужно и когда это нужно. Считайте это амюз-буш — небольшой закуской перед предстоящим большим приемом пищи», — заключила колумнистка.

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