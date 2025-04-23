Психолог предупредил об опасности «самосбывающихся пророчеств»

Нельзя негативно мыслить, важно доверять миру.

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В противном случае в жизни начнётся «чёрный период». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Если доверие к миру не восстановлено, если этот этап не пройден после чёрной полосы, то снова может начаться чёрный период. Негативные события в нашу жизнь будут приходить всегда. Они могут приходить коротко и ситуационно, как у большинства людей, а могут приходить гигантскими периодами. Годы, десятилетия человек находится в этом тяжёлом внутреннем раздрае. Чтобы этого не происходило, обязательно нужно, чтобы доверие к миру было достаточно высоким, несмотря на весь болезненно прожитый опыт. Если человек этого не сделал, и он живёт с ощущением, что мир очень опасен, что он агрессивен, что внешние силы всегда против него, — в этом случае он запускает так называемые самосбывающиеся пророчества. Это не магический термин, а психологический. Это тогда, когда он бессознательно простраивает свою жизнь таким образом, чтобы всё, что у него было в голове, проецировалось во вне».

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