Как часто надо заниматься любовью для снижения риска депрессии

Новое исследование, опубликованное в Journal of Affective Disorders, показывает, что люди, занимающиеся сексом хотя бы раз в неделю, с меньшей вероятностью сталкиваются с симптомами депрессии. К таким выводам пришли ученые из Шэньчжэньского университета и Шаньтоуского медицинского колледжа, сообщает Рsypost.

© Naukatv.ru

Целью исследования было выяснить, может ли сексуальная активность, часто упускаемая из виду составляющая образа жизни, служить поведенческим индикатором, связанным с психическим здоровьем.

Исследование основывалось на открытых данных Национального обследования здоровья и питания (NHANES), которое собирает информацию о здоровье и поведении жителей США. Для анализа были отобраны участники в возрасте от 20 до 59 лет, предоставившие данные о своей сексуальной активности за последний год и прошедшие стандартный опросник на диагностику депрессии.Финальная выборка включала 14 741 человека, примерно у 7,5% из которых имели оценки PHQ-9, указывающие на умеренную или тяжелую депрессию. Были изучены и другие переменные, такие как возраст, пол, раса, доход, образование, семейное положение, наличие медицинской страховки и физическое здоровье.

Статистический анализ показал, что люди, занимающиеся сексом раз в неделю, имеют на 24% меньше шансов на развитие депрессии по сравнению с теми, кто занимается им реже раза в месяц. У тех, кто занимается сексом 2-3 раза в месяц, риск депрессии ниже на 23%. Психологическая польза от секса максимальна при частоте от 52 до 103 раз в год (примерно один-два раза в неделю). Повышение частоты не давало дополнительных преимуществ в защите от депрессии.

Влияние сексуальной активности на предотвращение депрессии оказалось более выражено у молодых взрослых (в возрасте 20–39 лет), мексиканцев, англоязычных белых и тех, у кого нет медицинской страховки. Однако не было выявлено значительных различий по полу, уровню доходов или образованию.Исследование выявляет лишь корреляцию, не указывает на прямую причинно-следственную связь: снижение сексуальной активности приводит к депрессии или наоборот, либо оба состояния зависят от иных факторов. Также возможно наличие предвзятостей в саморегистрации сексуальной активности.Тем не менее, авторы полагают, что частота сексуальной активности может служить полезным маркером для оценки психического здоровья. Исследователи предостерегают от неконтролируемого увеличения сексуальной активности; вместо этого они рекомендуют поддерживать умеренный и постоянный уровень в контексте удовлетворительных отношений. То есть, чтобы помогать от депрессии секс должен приносить радость.