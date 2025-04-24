Психиатр объяснил страсть к роскошной жизни у сына Кадышевой

Сына народной артистки Надежды Кадышевой Григория Костюка обвиняют в нечестном поведении по отношению к своим экс-возлюбленным. Так, его бывшая девушка Дарья Де Батс утверждает, что он задолжал ей около девяти миллионов рублей. А экс-супруга Костюка Габриелла Мерман рассказала, что тот якобы потратил все деньги, которые им подарили на свадьбу, и бросил ее одну в Дубае на седьмом месяце беременности. По словам девушек, все это время Костюк буквально сорил деньгами, не отказывая себе в предметах роскоши.

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Психиатр Алексей Вилков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что склонность к манипуляциям, обману и безответственности может быть чертой определенного типа личности, формирующегося под влиянием воспитания в семье.

«Такие люди обычно не привыкли отвечать за свои поступки, они проявляют инфантильность и легкомысленность и склонны к разному роду мошенничеству. Они могут обманывать близких людей или совершать административные правонарушения, из-за чего потом будут преследоваться законом. Но такие люди, как правило, встречаются очень редко», — пояснил Вилков.

По его мнению, на поведение Костюка могла повлиять и его мать Надежда Кадышева.

«Иногда родители могут совершать определенные ошибки в воспитании, например, гиперопекая ребенка и делая из него кумира семьи. В таких случаях дети вырастают избалованными и не способными нести ответственность за свои действия», — считает специалист.

Также, по словам эксперта, возможен и противоположный сценарий: воспитание в условиях жесткости и напряжения может сказаться на характере ребенка. В отдельных случаях такие особенности могут быть и наследственными, добавил эксперт в беседе с «ВМ».

Тем временем 65-летняя певица Надежда Кадышева переживает новую волну популярности. Ее выступления собирают целые концертные залы, объединяя публику разных возрастов. Как творчество Кадышевой стало популярным у молодой аудитории и в чем секрет новой волны успеха певицы — в материале «Вечерней Москвы».