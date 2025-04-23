Психолог рассказала, как проходит процесс сепарации от родителей

Доктор психологических наук, директор Института педагогики, психологии и социологии СФУ Олеся Волкова рассказала, что процесс сепарации от родителей происходит в несколько этапов.

В беседе с sibnovosti.ru эксперт отметила, что ребёнку важно вовремя отделиться от своих родителей, чтобы выжить во взрослом мире.

По словам специалиста, первый этап сепарации происходит в возрасте трёх лет, когда ребёнок начинает заявлять свои «хочу» и «не хочу».

«Следующий этап наступает, когда ребёнок идёт в школу, там другая жизнь в сравнении с детским садом, ведь появляется объём ответственности, например за своё обучение», — сказала психолог.

После — в подростковый период, ребёнок пытается отделиться от родителей на эмоциональном, физическом и ценностном уровне.

Завершающий этап длится с 18 до 25 лет, когда молодой человек завершает обучение и приобретает возможности для полной самостоятельности, добавила эксперт.

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