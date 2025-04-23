Почему мужчины недооценивают свою депрессию и не лечат ее

Мужчины склонны недооценивать свою депрессию и не лечат её, потому что так же делают другие. К такому выводу пришла группа норвежских психологов. Результаты исследования опубликовал журнал Psypost.

В эксперименте людей случайным образом распределили по двум группам. Первые читали про симптомы депрессии у абстрактной женщины, вторые — у мужчины. Затем участников спросили, обратились бы они за психологической помощью, если бы чувствовали себя так же, и как, по их мнению, поступит большинство представителей обоих полов.

Оказалось, мужчины редко идут к психологам и уверены, что так поступают многие. Кроме того, они стесняются рассказать о своём состоянии друзьям или коллегам. Женщины тоже отметили их неуверенность в лечении депрессии. Причём представительницы слабого пола обращаются к специалистам чаще, и это соответствует их представлениям о большинстве.

Учёные сделали вывод, что поведение мужчин основано на социальных стереотипах, а женщины больше отталкиваются от собственных ощущений.