Чем здоровая мужская агрессия отличается от нездоровой

Каждая эмоция имеет свой соответствующий гормон, будь то страх, радость, любовь, гнев, смелость или агрессия. Мужчины, из-за биологических и социальных причин, более склонны к агрессии. Однако, агрессия может быть как "здоровой", так и "нездоровой", в зависимости от причин ее проявления.

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Первой причиной, как правило, считается избыток тестостерона. Исследователи из Канадского университета Ниписсинг провели исследование с участием 16 мужчин-добровольцев без каких-либо здоровья. В течение двух дней им вводили либо тестостерон (если его уровень был низким), либо плацебо (если уровень тестостерона был высоким), и наблюдали за той частью мозга, которая отвечает за обработку угроз и активацию агрессивного поведения. Руководитель исследования Джастин Карре заявил, что это первое исследование, которое доказывает, что повышение уровня тестостерона до физиологической нормы сильно влияет на часть мозга, отвечающую за угрозы и агрессивное поведение.

Вторая причина связана с социальными факторами: на протяжении всей истории эволюции, мужчины всегда были воинами, защитниками и часто захватчиками. Это приводит к постоянному стрессу у мужчин, готовности "отразить атаку", защитить себя и тех, кто рядом. Ученые подробно описали процессы, происходящие в организме мужчины в такие периоды. В момент опасности, определенная часть мозга отправляет соответствующий сигнал организму. Реакцией на него становится мгновенный выброс из надпочечников двух гормонов: адреналина - гормона страха и норадреналина - гормона, вызывающего ярость, всплеск агрессии и вседозволенности.

Третья причина также связана с социальными факторами. Ученые объясняют, что человек - социальное существо, и у него сильно развит инстинкт иерархии. У мужчин это особенно заметно, так как они постоянно пытаются что-то доказать кому-то. Агрессия делится на два типа: гетероагрессия, направленная на внешний мир, и аутоагрессия, направленная на себя. Гетероагрессия - наиболее распространенный тип, к которому обычно прибегают люди с вспыльчивым, взрывным характером. Такие люди предпочитают решать любой вопрос силой, отвергая компромиссы и уступки.

Психологи из штата Джорджия (США) провели анонимный онлайн-опрос среди 600 мужчин-добровольцев. Участникам было предложено описать, как они относятся к поведению мужчин в различных ситуациях, и как они видят себя со стороны. Оказалось, что мужчины, которые не уверены в своей мужественности, не похожи на мачо, имеют проблемы с физической силой и выраженной мускулатурой, более склонны к агрессивному поведению. Некоторые даже признались, что совершали нападения с оружием и причиняли другим увечья. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что мужчины, которые, по их мнению, не соответствуют традиционным гендерным признакам, испытывают стресс от того, что другие видят их не такими, как они хотели бы. В этом случае ученые говорят о психологическом расстройстве, вызывающем агрессию.

В последнем случае речь идет о немотивированной агрессии, причиной которой у мужчин становятся физиологические, психологические особенности. Например, чрезмерная раздражительность мужчины часто является результатом хронических заболеваний, таких как эндокринная система (диабет или гипертиреоз), избыточный вес, травмы, расстройства сна и др.