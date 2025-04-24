Расшифрован феномен любовной «химии»

Канадские психологи попытались понять, из чего складывается знаменитая «химия» между влюбленными. В новом исследовании, опубликованном в Archives of Sexual Behavior, ученые из Йоркского университета проанализировали ответы 200 человек и выделили девять основных компонентов романтического влечения.

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Самым распространенным элементом оказалась радость от общения и ощущение эмоциональной связи — на это указали 64 процента участников. На втором месте — взаимность чувств, а на третьем — комфорт и непринужденность в общении. Также в список вошли совместимость, сходство интересов и взглядов, сексуальное влечение и «волшебная искра» — нечто трудноописуемое, но ощущаемое.

Отдельные категории заняли физиологические реакции (вроде «бабочек в животе») и сильная фиксация на партнере — стремление быть рядом как можно чаще.

По словам респондентов, романтическая химия может сохраняться и в долгих отношениях. При этом сексуальная страсть постепенно уступает место эмоциональной близости.

Авторы подчеркивают, что понимание структуры любовных чувств имеет не только теоретическую, но и практическую ценность. По мнению экспертов, результаты могут помочь людям лучше понимать себя и партнера — и справляться с трудностями в отношениях.