Психологи опровергли мифы об отношениях после 50 лет

Психологи опровергли распространенные мифы, касающиеся отношений после 50 лет. О них специалисты рассказали изданию Telva.

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Сексолог Мирен Ларрасабаль заявила, что сексуальность, подразумевающая не только половой акт, но и ласки, поцелуи и объятья, после 50 лет тоже существует. По словам психолога Унаи Асо, исследования доказали, что в этом возрасте не угасает страсть, а пожилые люди наслаждаются близостью с партнером сильнее молодых. Более того, даже менопауза не мешает сексуальной активности, так как ее симптомы всегда можно облегчить с помощью лекарств.

В свою очередь, семейный психотерапевт Елена Креспи отметила, что после 50 лет женщины и мужчины продолжают мастурбировать. Кроме того, как заявила психолог Изабель Карраско, в этом возрасте секс является не опасным, как принято считать, а полезным. По ее словам, интимная близость приводит к снижению уровня стресса и купированию болей различной локализации, которые могут возникнуть в связи с большим количеством хронических диагнозов.

Ранее психолог Ольга Василенко рассказала об ошибке, из-за которой исчезает секс в паре. По ее словам, партнеры после первых признаков угасания страсти зачастую не стремятся сразу же все исправить.