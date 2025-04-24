Психолог рассказал, как весна воспринимается людьми разного возраста

Восприятие смены времен года в разном возрасте отличается. Так, в период с 18 до 44 лет люди чаще всего сталкиваются с синдромом «весенней усталости» из-за высокой нагрузки, рассказала «Газете.Ru» заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, врач, клинический психолог, нейропсихолог Екатерина Орлова.

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«У лиц молодого возраста (18–44 года) часто этот период их жизни характеризуется активной социальной жизнью, карьерным ростом и поиском личного счастья. Люди в этом возрасте чаще сталкиваются с синдромом «весенней усталости» из-за высокой нагрузки и стремления успеть многое. Люди среднего возраста (44–65 лет) часто сталкиваются с повышенной ответственностью (семья, работа). Стресс и перегрузка могут усилить негативное восприятие зимних месяцев. Весна же часто воспринимается как облегчение после долгой зимы, но усталость и нехватка времени могут снижать радость от прихода нового сезона», — добавила психолог.

Для детей до 12 лет времена года зачастую воспринимаются через игру и физическую активность. Дети редко задумываются о влиянии погоды на свое эмоциональное состояние, но могут реагировать на изменения в режиме дня.

«В то же время подростковый возраст характеризуется усилением восприятия внешних факторов, включая погоду и смену сезонов. Гормональные изменения могут усиливать чувствительность к изменениям климата. Социальные факторы также играют важную роль в восприятии реальности и отношении к ней в детском и подростковом возрасте — зимние праздники, летние каникулы и весенние экзамены. Пожилые люди более чувствительны к изменениям температуры и влажности. Зачастую лето и весна воспринимаются ими как наиболее комфортные времена года. Зимой пожилые люди могут страдать от изоляции и снижения активности. Весна символизирует начало новой жизни, но физическая усталость может ограничивать радость от нее», — заключила специалист.