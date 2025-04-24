Чем опасен новый тренд с «превращением» питомца в человека

У молодежи новый тренд: при помощи искусственного интеллекта они превращают своих питомцев в... людей. «Вечерняя Москва» пообщалась с детским психологом, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии личности СПбГУ и узнала, чем современников привлекает такое развлечение.

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Больше, чем просто питомец

Искусственный интеллект позволяет увидеть, как выглядел бы ваш друг, родись он человеком. Допустим, какой бы девушкой была ваша кошка, как выглядел бы в мужском обличии домашний попугай. Животные для человека — верные друзья, часть семьи. Сильнее всего к питомцам привязываются те, у кого пушистые живут с детства.

«Мне кажется, что именно большая любовь к своему животному вызывает у подростка желание посмотреть, как его четвероногий друг выглядел бы в образе человека, — рассказала «ВМ» Наталья Искра. — Возможно, создание очеловеченной кошечки или собачки — это подсознательное желание завести себе воображаемого друга, хотя обычно это свойственно детям шести-семи лет. И, несмотря на то, что не у всех ребят бывает выдуманный товарищ, это вариант нормы».

По словам Натальи, важно, чтобы общение человека с «новоявленным» цифровым товарищем не перестало быть развлечением.

«Если взрослый человек или ребенок часами "играет" с нейросетями в попытках очеловечить своего питомца, это признак неблагополучной обстановки вокруг», — сообщила эксперт.

Любовь к хвостатым не вредит

С домашними питомцами сейчас вообще что только ни делают: им заводят странички в социальных сетях, их одевают в дорогие костюмы... И публика на это клюет. Если у человека, несмотря на сильную любовь к питомцу, есть друзья, хобби, выстроены нормальные отношения с родителями, все в порядке, проблемы нет. Возраст такой Наталья уверяет: молодежь всегда любила эксперименты, удивляла ими. Современные технологии изменили их опыты лишь внешне.

«Сегодня нейросети — это то, что идет впереди планеты всей. Можно сказать, что это самое простое и понятное увлечение для современных молодых людей. Ведь мы с вами не знаем, как сложится история через 20–30 лет: вдруг почти все будет завязано на нейросетях. Так что пусть ребята экспериментируют», — заключила Наталья.

Прямая речь

Александр Малиновский, кинолог частной практики, зоопсихолог:

«Животных часто сравнивают с хозяевами. И характер, и внешний вид питомца могут напоминать его владельца. Собака более плотного телосложения (английский бульдог, ротвейлер) может быть у такого же плотного человека. А вот владелец ирландского сеттера, как правило, творческий, худой человек. Кроме того, у хозяев и питомцев один образ жизни на двоих. Именно это делает их похожими».

В мире нейросетей и искусственного интеллекта можно встретить слово «дипфейк». Что это такое и когда используется — в материале «ВМ».