Воображаемые друзья: чем опасен новый тренд с «превращением» питомца в человека
У молодежи новый тренд: при помощи искусственного интеллекта они превращают своих питомцев в... людей. «Вечерняя Москва» пообщалась с детским психологом, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии личности СПбГУ и узнала, чем современников привлекает такое развлечение.
Больше, чем просто питомец
Искусственный интеллект позволяет увидеть, как выглядел бы ваш друг, родись он человеком. Допустим, какой бы девушкой была ваша кошка, как выглядел бы в мужском обличии домашний попугай. Животные для человека — верные друзья, часть семьи. Сильнее всего к питомцам привязываются те, у кого пушистые живут с детства.
«Мне кажется, что именно большая любовь к своему животному вызывает у подростка желание посмотреть, как его четвероногий друг выглядел бы в образе человека, — рассказала «ВМ» Наталья Искра. — Возможно, создание очеловеченной кошечки или собачки — это подсознательное желание завести себе воображаемого друга, хотя обычно это свойственно детям шести-семи лет. И, несмотря на то, что не у всех ребят бывает выдуманный товарищ, это вариант нормы».
По словам Натальи, важно, чтобы общение человека с «новоявленным» цифровым товарищем не перестало быть развлечением.
«Если взрослый человек или ребенок часами "играет" с нейросетями в попытках очеловечить своего питомца, это признак неблагополучной обстановки вокруг», — сообщила эксперт.
Любовь к хвостатым не вредит
С домашними питомцами сейчас вообще что только ни делают: им заводят странички в социальных сетях, их одевают в дорогие костюмы... И публика на это клюет. Если у человека, несмотря на сильную любовь к питомцу, есть друзья, хобби, выстроены нормальные отношения с родителями, все в порядке, проблемы нет. Возраст такой Наталья уверяет: молодежь всегда любила эксперименты, удивляла ими. Современные технологии изменили их опыты лишь внешне.
«Сегодня нейросети — это то, что идет впереди планеты всей. Можно сказать, что это самое простое и понятное увлечение для современных молодых людей. Ведь мы с вами не знаем, как сложится история через 20–30 лет: вдруг почти все будет завязано на нейросетях. Так что пусть ребята экспериментируют», — заключила Наталья.
Прямая речь
Александр Малиновский, кинолог частной практики, зоопсихолог:
«Животных часто сравнивают с хозяевами. И характер, и внешний вид питомца могут напоминать его владельца. Собака более плотного телосложения (английский бульдог, ротвейлер) может быть у такого же плотного человека. А вот владелец ирландского сеттера, как правило, творческий, худой человек. Кроме того, у хозяев и питомцев один образ жизни на двоих. Именно это делает их похожими».
В мире нейросетей и искусственного интеллекта можно встретить слово «дипфейк». Что это такое и когда используется — в материале «ВМ».