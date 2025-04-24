Психолог объяснил, в каких случаях черная полоса не заканчивается

Когда человек постоянно находится в роли жертвы, он притягивает к себе негативные события.

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Также к этому приводит непроработанная травма насилия, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Есть ли такие люди, у которых жизнь как чёрная полоса развивается? Они притягивают, и эта чёрная полоса не заканчивается, а усугубляется. И заканчивается, как правило, очень плачевно. Они обычно умирают или физически и психоэмоционально разрушаются. Чёрная полоса имеет свойство заканчиваться всегда, кроме двух случаев. Если у человека максимально сильная, очень раздутая и активная роль жертвы. Жертва обожает находиться в череде негативных событий и стечений обстоятельств. Если внутренняя жертва сильна, она будет не только притягивать, но и провоцировать, проецировать, бессознательно создавать вокруг себя события. Второй вариант: если есть активная непроработанная травма насилия. Если вас в детстве когда-то где-то подвергали насилию. Можно и во взрослом возрасте, но вы очень сильно об это поранились, травма является работающей».

Ранее психолог дала советы по выходу из состояния затяжного страдания. Настоящая причина переживаний — неправильное отношение к негативному опыту. Необходимо извлечь пользу из травмирующего события.