Эксперт назвал главные причины расторжения брака

Многие пары, встретившись и полюбив друг друга, мечтают идти рука об руку всю жизнь. Однако часто влюбленные разводятся даже спустя много лет семейной жизни. Почему так происходит, объяснил ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

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Эксперт отметил, что все люди социальные и постоянно создают какое-либо общение с другими людьми, для того, чтобы удлетворить свои потребности. В то же время через свое общение, человек удовлетворяет потребности и других людей.

«Происходит взаимовыгодный обмен. Этим можно считать общение со всеми людьми: на работе, на улице, в семье. У нас есть потребности и через семейные отношения мы хотим их удовлетворить», — отметил Сергей Лунюшин.

В какой ситуации развод может быть полезен? По словам опытного психолога, люди встречаются, влюбляются. Однако в какой-то момент, например, один из партнеров думает о рождении детей, предполагая, что муж станет хорошим отцом. При этом супруг может быть алкоголиком.

«Женщина убеждена: я своей любовью его вылечу, и он бросит пить. А он не бросает. Соответственно, в семейных отношениях появляются трещины. Потребность женщины в создании здоровых отношений рушится. Конечно, в этой ситуации, необходимо расходиться», — советует собеседник издания.

Бывают и более сложные ситуации. Например, люди сходятся и поначалу удовлетворяют свои потребности. Но проходит какое-то время и у людей меняются убеждение, характер и привычки, в том числе и определенные потребности.

«Допустим, за год семейной жизни потребности удовлетворяются. Но проходит 5,10,15 лет и этот человек уже не может удовлетворить потребности мужа или жену. Когда обоих партнеров не удовлетворяет большинство потребностей, конечно, тоже необходимо развестись», — объясняет эксперт.

Психолог отметил, что когда один человек или пара приходит на семейную консультацию с запросом о разводе, важно ответить на один важный вопрос: какие на текущий момент потребности удовлетворяет эти отношения.