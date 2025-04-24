Почему люди верят в теории заговора

Все люди от природы стремятся найти смысл в своей жизни, но некоторых это благое в общем-то подсознательное желание подталкивает к теориям заговора и опасным верованиям.

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Известный социальный психолог Ари Круглански и журналист Дэн Равив провели тщательный анализ психологических исследований на эту тему, результатом которого стала новая книга: «В погоне за значимостью: Сила потребности, которая правит миром».

Все люди разделяют один и тот же набор базовых потребностей, и все, что они делают, к чему стремятся или чего избегают, служит удовлетворению одной или нескольких из этих потребностей, объясняют авторы.

«Потребность в значимости и ощущении собственной важности — одна из таких ключевых базовых потребностей, которая есть у всех людей», — утверждают они.

Эта потребность в значимости может сподвигать людей к вредным и даже насильственным действиям — в том числе и вере в теории заговора.

Современный мир полон неопределенности

По наблюдениям исследователей, современное общество «наполнено неопределенностью» — от финансовых кризисов до геополитической нестабильности.

«Но проблема не только в самой неопределенности, которая так тревожит многих, — объясняют они. — Дело в потере значимости, которую символизирует эта неопределенность».

Для многих неопределенность означает вероятность наихудших сценариев — например, потерю крыши над головой из-за финансовых трудностей или безработицу на фоне притока трудовых мигрантов. И именно такие склонные к катастрофизации мышления люди чаще становятся уязвимыми для определенного типа нарративов — тех, которые признают их страхи и тревоги и, более того, убедительно их объясняют.

Результатом становятся поиск виновников ухудшения жизни, разоблачения и призывы к борьбе с ними.

Ярким примером может служить Дэвид Айк, с 1990-х доказывающий, что межпространственная раса рептилоидов приняла человеческий облик и намерена захватить мир, включая 43 президента США и британскую королевскую семью. Бывший футболист и спортивный комментатор активно распространяет эту идею в книгах и лекциях.

Авторы разбирают с научной точки зрения, что эти теории дают аудитории Айка, что мотивирует их воспринимать его заявления всерьез.

«На самом деле, они дают немало. Во-первых, обладание настолько скандальной и шокирующей “правдой” заставляет человека чувствовать себя особенным, одним из немногих “посвященных”», — объясняют они.

Таким образом, сторонники теорий заговора поднимают в своих глазах собственную значимость, изрядно потраченную под влиянием неблагоприятных житейских обстоятельств.

«Распространяемые через соцсети со скоростью света, нарративы заговоров якобы выявляют виновных в распространении страданий, — говорится в книге. — Как в личной жизни, так и на мировой арене, задача — найти беспроигрышные способы повышения значимости, а не через горькую, конкурентную игру с нулевой суммой».

Ключ к защите

Главная угроза обществу в том, что «самопознание обычно в дефиците», уверены авторы. Они призывают читателей проанализировать собственные мотивы, чтобы лучше осознавать, что ими движет или что подрывает их чувство важности: «Люди часто блаженно не осознают, почему они делают то, что делают, и какие базовые мотивы лежат в основе их выбора, решений и действий. Несмотря на эти опасения, лучше встретить правду о себе лицом к лицу и научиться с ней жить, чем прятать голову в песок».

Для защиты от пагубных поисков значимости, включая теории заговора, они предлагают понять свои потребности, а также прислушиваться и наблюдать за семьей, коллегами и окружением, потому что часто легко дать другому человеку ощущение значимости — и получить взамен уважение и признание.