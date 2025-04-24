Как тексты песен на самом деле помогают справиться с горем

Новое исследование, проведенное учеными из Еврейского университета в Иерусалиме, показало, что музыка, а особенно слова в песнях, играют важную роль в помогая людям регулировать свои эмоции. В первый локдаун из-за COVID-19 люди по всему миру выбирали «песни для преодоления», которые помогают им справляться в тяжелые времена. Авторы нового исследования проанализировали более 2800 из 11 стран. Исследование опубликовано в журнале Frontiers of Psychology.

© Naukatv.ru

Исследователи обнаружили четкие закономерности между тематикой текстов и эмоциональными целями слушателей. Те, кто сталкивался с печалью, одиночеством или стремлением к личной рефлексии последовательно выбирали песни о потере, жизни и смерти, принадлежности или душе. Люди, искавшие отвлечения от кризиса, чаще выбирали песни с на тему потери, тогда как те, кто пытался смягчить одиночество, тяготели к текстам, вызывающим чувство принадлежности.

Акустические особенности песен — такие как темп, гармония или тональность — не показывали устойчивой связи с эмоциональными целями.

«Это исследование предлагает новый взгляд на то, что люди используют музыку не только для развлечения, но и как значимый инструмент для эмоциональной саморегуляции. Тексты, интегрированные в музыку, часто дают голос эмоциям, которые сложно выразить — горю, памятованию и надежде», — отметил профессор Рони Гранот, один из руководителей исследования.

Авторы подчеркивают, что хотя музыка в целом поддерживает эмоциональное преодоление трудностей, тексты несут особую психологическую нагрузку. Находки предлагают потенциальные идеи для терапии и даже в разработке алгоритмов для персонализированных плейлистов, поддерживающих эмоциональное благополучие.