Треугольник Карпмана в отношениях: как выбраться
Каждый из нас бывал в конфликтных ситуациях, где один нападает, а другой защищает объект нападок. Это классический тип взаимодействия между людьми, который встречается повсеместно: в семье, на работе, даже в метро. О том, как эта модель работает, и как ею управлять, рассказала "Рамблеру" психолог Олеся Лупак.
Что такое треугольник Карпмана
Это типичная ситуация, в которой каждый участник занимает одну из трех ролей: агрессора, жертвы или спасателя. Представьте: ребенок 6 лет просит папу сыграть с ним в шахматы, но папа раздраженно отмахивается — он смотрит интересный фильм по телевизору. Сын жалуется маме, та просит мужа сыграть партию. В этой ситуации ребенок выполняет роль жертвы, мама — спасателя, а отец — агрессора. Если супругам не удастся договориться и разговор перерастет в ссору, то роли поменяются.
Другими словами, треугольник Карпмана — это замкнутый круг (точнее треугольник) конфликтов, в которых люди бессознательно действуют по одним и тем же сценариям. Жертва только и делает, что жалуется и ищет поддержку, агрессор ее всячески притесняет, а спасатель — защищает. Каждый может играть как одну, так и все три роли по очереди. Более того, в своем внутреннем диалоге человек может играть их одновременно.
Еще одна характерная черта такого взаимодействия — чаще всего люди даже не осознают, что они в нем находятся. Узнать о том, что ты попал в треугольник Карпмана, можно только одним способом — прислушавшись к своим внутренним ощущениям. В зависимости от роли, вы будете испытывать разные чувства (или видеть это в людях, с которыми общаетесь).
- Жертва чувствует себя беспомощной, подавленной и неспособной изменить ситуацию. Она винит в своих проблемах других людей или обстоятельства и просит помощи у них. Но сама при этом ничего не делает. Позицию жертвы часто используют манипуляторы, так как им выгодно ничего не менять, а лишь ждать, пока кто-то другой решит проблему за них.
- Преследователь критикует жертву, винит ее в ситуации. Он упивается своей силой и доминирующим положением, и пытается самоутвердиться за счет других.
- Спасатель защищает жертву от агрессора, помогает ей морально, материально или советом, даже если его об этом не просят. Делает он это не потому, что он такой хороший или хочет помочь, а для того, чтобы почувствовать себя лучше.
Друзей почти не осталось: почему с годами их все меньше
Как выбраться из треугольника Карпмана
Выйти из треугольника Карпмана не означает разорвать отношения. Это не будет продуктивно, так как в следующих отношениях ситуация может повториться. Истинный выход предполагает работу над собой и развитие новых навыков, таких как искренность, умение брать на себя ответственность, сопереживание и, самое главное, осознанность. Благодаря осознанности вы сможете вовремя останавливаться и не реагировать на триггеры, которые ведут в треугольник. Важно действовать поэтапно.
- Признать, что вы в треугольнике. Принятие проблемы — первый шаг к ее решению.
- Изучить как работает треугольник Карпмана, определить свою первую роль. При необходимости обратиться к специалисту, который расскажет как заместить старые привычки новыми.
- Важно научиться замечать момент, когда вы начинаете попадать в треугольник Карпмана, и затем — не позволять себе вовлекаться в него. Или позволять, но только если ситуация этого действительно требует. Например, если воспитатель кричит на вашего ребенка в детском саду, роль защитника в этой ситуации может быть оправданной. Необходимо проработать альтернативные сценарии поведения и разработать новые способы взаимодействия с потенциальными жертвами, агрессорами и спасателями, чтобы не поддаваться на их манипуляции.
- Разработать конкретный план действий, который позволит обойти треугольник в будущем. Например, жертве, вместо оправданий и обвинения внешних обстоятельств, подумать, что она сама может сделать. Агрессору следует отказаться от обвинений и научиться спокойно обсуждать пути выхода из конфликта. Вместо того чтобы нападать, он может предложить конструктивное решение проблемы.
Не входить в треугольник Карпмана — тоже отдельный навык. Чтобы с вами этого не произошло, нужно прислушаться к себе и подумать, почему какая-то ситуация вызывает у вас негативные эмоции. Жертве — не перекладывать ответственность на других. Спасателю — не вмешиваться в чужие дела без просьбы. Агрессору — быть готовым к конструктивному диалогу. Если самостоятельно сделать это не получается, то лучше обратиться к психологу.