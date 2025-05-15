Треугольник Карпмана в отношениях: как выбраться

Каждый из нас бывал в конфликтных ситуациях, где один нападает, а другой защищает объект нападок. Это классический тип взаимодействия между людьми, который встречается повсеместно: в семье, на работе, даже в метро. О том, как эта модель работает, и как ею управлять, рассказала "Рамблеру" психолог Олеся Лупак.

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Что такое треугольник Карпмана

Это типичная ситуация, в которой каждый участник занимает одну из трех ролей: агрессора, жертвы или спасателя. Представьте: ребенок 6 лет просит папу сыграть с ним в шахматы, но папа раздраженно отмахивается — он смотрит интересный фильм по телевизору. Сын жалуется маме, та просит мужа сыграть партию. В этой ситуации ребенок выполняет роль жертвы, мама — спасателя, а отец — агрессора. Если супругам не удастся договориться и разговор перерастет в ссору, то роли поменяются. Олеся Лупак Психолог, основатель Университета психологии и маркетинга

Другими словами, треугольник Карпмана — это замкнутый круг (точнее треугольник) конфликтов, в которых люди бессознательно действуют по одним и тем же сценариям. Жертва только и делает, что жалуется и ищет поддержку, агрессор ее всячески притесняет, а спасатель — защищает. Каждый может играть как одну, так и все три роли по очереди. Более того, в своем внутреннем диалоге человек может играть их одновременно.

Еще одна характерная черта такого взаимодействия — чаще всего люди даже не осознают, что они в нем находятся. Узнать о том, что ты попал в треугольник Карпмана, можно только одним способом — прислушавшись к своим внутренним ощущениям. В зависимости от роли, вы будете испытывать разные чувства (или видеть это в людях, с которыми общаетесь).

Жертва чувствует себя беспомощной, подавленной и неспособной изменить ситуацию. Она винит в своих проблемах других людей или обстоятельства и просит помощи у них. Но сама при этом ничего не делает. Позицию жертвы часто используют манипуляторы, так как им выгодно ничего не менять, а лишь ждать, пока кто-то другой решит проблему за них.

Преследователь критикует жертву, винит ее в ситуации. Он упивается своей силой и доминирующим положением, и пытается самоутвердиться за счет других.

Спасатель защищает жертву от агрессора, помогает ей морально, материально или советом, даже если его об этом не просят. Делает он это не потому, что он такой хороший или хочет помочь, а для того, чтобы почувствовать себя лучше.

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Как выбраться из треугольника Карпмана

Выйти из треугольника Карпмана не означает разорвать отношения. Это не будет продуктивно, так как в следующих отношениях ситуация может повториться. Истинный выход предполагает работу над собой и развитие новых навыков, таких как искренность, умение брать на себя ответственность, сопереживание и, самое главное, осознанность. Благодаря осознанности вы сможете вовремя останавливаться и не реагировать на триггеры, которые ведут в треугольник. Важно действовать поэтапно. Олеся Лупак Психолог, основатель Университета психологии и маркетинга

Признать, что вы в треугольнике. Принятие проблемы — первый шаг к ее решению.

Изучить как работает треугольник Карпмана, определить свою первую роль. При необходимости обратиться к специалисту, который расскажет как заместить старые привычки новыми.

Важно научиться замечать момент, когда вы начинаете попадать в треугольник Карпмана, и затем — не позволять себе вовлекаться в него. Или позволять, но только если ситуация этого действительно требует. Например, если воспитатель кричит на вашего ребенка в детском саду, роль защитника в этой ситуации может быть оправданной. Необходимо проработать альтернативные сценарии поведения и разработать новые способы взаимодействия с потенциальными жертвами, агрессорами и спасателями, чтобы не поддаваться на их манипуляции.

Разработать конкретный план действий, который позволит обойти треугольник в будущем. Например, жертве, вместо оправданий и обвинения внешних обстоятельств, подумать, что она сама может сделать. Агрессору следует отказаться от обвинений и научиться спокойно обсуждать пути выхода из конфликта. Вместо того чтобы нападать, он может предложить конструктивное решение проблемы.