Что будет, если отказаться от секса на год

Есть ли жизнь без интимной жизни? В этом любопытном вопросе неспроста есть тавтология. Специалисты уверены, что полноценное существование человека без секса невозможно. Однако некоторым приходится обходиться без этого важного аспекта, в силу неудач в личной сфере или же ограничений в профессиональной деятельности. Ну и тех, кто сознательно берет «аскезу» на интим, в последнее время все больше. Врач-сексолог, уролог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit объяснила, откуда у некоторых людей берется нежелание вступать в близость. А также перечислила возможные последствия длительных перерывов или полного отсутствия интима.

Что подавляет потребность в сексе у здоровых людей

Усталость, занятость и стрессы тут в расчет брать не будем. Остановимся на скрытых процессах в организме, которые зачастую протекают незаметно, но в конечном счете лишают нас интима, оргазмов и просто приятных моментов наедине с партнером.

Физиологический феномен Белова

«Когда секреты половых желез не тратятся во время семяизвержения, то в мозг не поступает стимулирующих сигналов, и функция подавляется», — предупреждает врач. То есть чем реже секс появляется в вашей жизни, тем меньше желания будет возобновить половые контакты.

Перераспределение сексуальной энергии

При полноценной интимной жизни даже неделя без секса порой ощущается как катастрофа. Скопившуюся энергию просто некуда выплеснуть. А если близости по каким-то причинам нет (и негде взять), то со временем ресурсы, направленные на половой контакт, распределяются по другим сферам жизни. И человека это перестает беспокоить.

«Это называется абстинентная фригидность. Термин означает, что снижение влечения связано с длительным воздержанием, и справедлив как для женщин, так и для мужчин», — поясняет сексолог.

Есть и хорошие новости. Никакие патологические процессы в теле в связи с водержанием не запускаются. То есть расхожая фраза «секс для здоровья» тут совершенно несостоятельна.

«Это не опасно для жизни, для здоровья и абсолютно обратимо. Если вы решите возобновить половую жизнь, то включится феномен Тарханова: секреты половых желез начнут тратиться естественным путем, в мозг пойдут стимулирующие сигналы, и функция раскачается заново», — говорит Екатерина Макарова.

Что мы теряем при отсутствии секса

Если вы никогда не дебютировали в интиме, то может так случиться, что и не сможете это начать. Со временем у поздних дебютантов развиваются интимофобическая тревожность, которая сильно затрудняет реализацию. Синдром детренированности. Если вы когда-то имели интимные отношения, потом решили подавить все импульсы, то со временем выйдете из формы, и заново начать вам будет «лениво», «сложно», «как-то не так». Любые затруднения в интимной сфере снижают инициативу, и если сначала вы воздерживаетесь по идейным причинам или из-за обстоятельств образа жизни, то в последующем воздержание станет вынужденным из-за урежения инициативных попыток. Интимная близость — один из важных механизмов саморегуляции жизненного напряжения, самопомощи при депрессии и важный канал коммуникации в личных отношениях с партнером. Если вы лишаете себя такой психофизиологической помощи, то будьте готовы к тому, что конфликты, неконтролируемые аффекты, ощущение неудовлетворенности придет к вам в жизнь.