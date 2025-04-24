Психологи выявили эффективный способ справиться с гневом

Опросы показывают, что почти четверть населения мира испытывает злость каждый день. Хотя гнев — это естественная человеческая эмоция, если он чрезмерный и плохо контролируемый, это может нанести вред как физическому здоровью, так и взаимоотношениям.Новое исследование, вышедшее в Clinical Psychology Review, указывает, что практика осознанности — эффективный инструмент для регулирования гнева и снижения агрессии, сообщает Сonversation. Австралийские ученые провели мета-анализ, который объединил результаты 118 различных исследований.

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Осознанность — это способность наблюдать и сосредотачиваться на своих мыслях, эмоциях и телесных ощущениях в настоящий момент с принятием и без осуждения. Эта практика с давних времен является частью буддийских традиций, но в последние годы ее адаптировали и применяют как инструмент для поддержки психического здоровья. Осознанность связана с рядом положительных эффектов для психического здоровья, включая снижение тревожности, депрессии и стресса. Нейробиологические исследования показывают, что осознанность снижает активность в тех областях мозга, которые отвечают за эмоциональную реактивность, и увеличивает — в тех, которые связаны с саморегуляцией.

Обнаружилось, что люди, обладающие высоким уровнем осознанности, проявляют меньше гнева и агрессии. Те, кто научился этим навыкам в ходе тренировок, также стали менее подверженными негативным эмоциям.

Обучение осознанности может принести пользу людям всех возрастов и в различных условиях. Однако авторы отмечают, что осознанность — это не «волшебная таблетка» и не панацея. Если речь идет о сложных психических состояниях, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному врачу. Тем не менее, для повседневных стрессовых ситуаций практика осознанности может быть полезной и доступной. Она не уберет причины гнева, но может помочь более эффективно воспринимать и реагировать на них.