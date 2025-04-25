Как взгляд может сообщить о мыслях человека

Ученые из Университета Макгилла подтвердили, что человеческие взгляды могут передавать информацию о внутреннем состоянии без слов. Исследования показали, что люди способны интуитивно понимать намерения других, просто глядя в их глаза. Это умение, вероятно, сыграло важную роль в выживании древних людей, когда любой звук мог привлечь внимание хищников.

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Работа опубликована в журнале Communications Psychology. Согласно исследованию, человеческий мозг развил способность быстро воспринимать социальные сигналы, особенно от глаз. Этот процесс стал основой для социального взаимодействия и позволяет нам интуитивно понимать, что думают или хотят другие, просто следуя за их взглядом.

Участники эксперимента наблюдали за видео, где люди смотрели вправо или влево, иногда следуя указаниям, а иногда выбирая направление взгляда самостоятельно. Исследователи обнаружили, что точность предсказаний не зависела от того, дали ли указания или нет, но способность предсказать движение глаз была быстрее, когда взгляд был «намеренным».

Это открытие подтверждает, что мы можем чувствовать и быстро реагировать на намерения, выраженные через движения глаз, еще до того, как происходит действие. Это позволяет ученым исследовать, как люди воспринимают намерения, и может помочь в понимании социальных нарушений, таких как аутизм и СДВГ.